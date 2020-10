Nach 15 Jahren als Dallgower Bürgermeister geht Jürgen Hemberger in den Ruhestand

Dallgow-Döberitz

Nach 15 Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz geht Jürgen Hemberger (FWG) am Ende dieser Woche in den Ruhestand. Im Gespräch mit der MAZ spricht der 65-Jährige über seine Zukunftspläne und seine Zeit als Gemeindeoberhaupt.

Seit 2005 sind Sie Verwaltungschef, jetzt gehen Sie in den Ruhestand. Freuen Sie sich auf die Zeit danach?

Jürgen Hemberger: Wenn es vorbei ist, kommt sicher etwas Wehmut auf. Aber mit meiner Gesundheit ist es leider nicht so bestellt, wie ich es mir gerne wünschen würde, so dass ich mich jetzt darauf freue, nicht mehr den Belastungen ausgesetzt zu sein. Dies war auch der Grund, weshalb ich mit Erreichen des regulären Pensionsalters in den Ruhestand gehe. Das ist für mich der richtige Zeitpunkt.

Bleiben Sie in Seeburg?

Ich bleibe hier, ich ziehe nicht weg. Meine Frau arbeitet ja auch noch.

Werden Sie noch aktiv in der Gemeinde in Erscheinung treten?

Ich werde mich weitestgehend zurückziehen. Ich habe also nicht vor, in den Ruhestand zu gehen und in Unruhe zu verfallen. Sicher mache ich das ein oder andere noch. Aber große Verpflichtungen möchte ich keine eingehen.

2005 stellte sich Jürgen Hemberger beim MAZ-Wahlforum als Bürgermeisterkandidat vor. Quelle: Konrad Radon

Gibt es Hobbys, denen Sie sich nun widmen werden?

Ich habe früher sehr viel Sport gemacht, das fällt mittlerweile leider alles weg. Für das, was ich noch in Haus und Garten mache, brauche ich inzwischen doppelt so lange. Das ist leider ein bleibendes Handicap. Dafür habe ich jetzt viel mehr Zeit, um meinen Freundeskreis wieder besser zu pflegen. Große Reisen habe ich in der Corona-Zeit nicht geplant, deshalb werde ich mit meiner Frau ausgiebig Deutschland erkunden.

Mussten Sie in den Jahren auf Privates verzichten?

Der Bürgermeisterjob ist kein 40-Stunden-Job, wenn man ihn richtig macht. Deswegen kommt da manches zu kurz. Ich muss mich mit meiner Frau absprechen, die hat ihre Termine und ich hab meine Termine. Muss man alles unter einen Hut kriegen, das wird jetzt etwas einfacher.

Zur Wahl 2005 versprachen Sie in einem Beitrag in der MAZ, ehrliche Politik zu machen. Denken Sie, Sie haben das Versprechen in den Jahren eingelöst?

Ich glaube ja. Ich kann jederzeit in den Spiegel sehen. Ich habe nicht das Blaue vom Himmel versprochen und das, was ich gesagt habe, habe ich auch gehalten, wenn es in meiner Macht stand. Es kann niemand behaupten, er sei getäuscht worden, deshalb gehe ich mit ruhigem Gewissen in den Ruhestand.

„Es war immer etwas Geld übrig

Worauf sind Sie besonders stolz?

Wir haben in den vergangenen Jahren die Gemeinde in ein gutes Fahrwasser geführt. Als ich in Dallgow Bürgermeister wurde, war es mit den Finanzen nicht so gut bestellt. Deshalb haben wir sehr stark auf die Ausgaben geachtet. Ich denke, es ist uns gut gelungen und hat dazu beigetragen, dass die Gemeinde auch kurzfristig handlungsfähig war. Viele Gemeinden haben nicht die Möglichkeit so schnell agieren zu können, wie Dallgow. Es war immer etwas Geld übrig, um auch während des Jahres noch die eine oder andere Maßnahme realisieren zu können. Aber es geht eben nur, wenn die Kasse stimmt. Das wird mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin sehr schnell erkennen: die Finanzen sind das A und O. Die Corona-Pandemie wird erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinde haben. In den nächsten zwei bis drei Jahren muss mit weniger Einnahmen gerechnet werden. Das sollte man im Auge haben, wenn über weitere dauerhafte Verwaltungsausgaben nachgedacht wird. Um auf die Frage zurück zu kommen: Stolz bin ich darauf, dass sich die Gemeinde in den Jahren gut weiterentwickelt hat und sich die Bürger hier wohlfühlen.

Die Dallgower Schulstandorte wurden mehrfach erweitert. Hier bei einem Richtfest 2011. Quelle: Oliver Fischer

In Ihrer Amtszeit wurde ja viel investiert, etwa in das neue Rathaus, in dem wir heute sitzen.

Ich bin auch sehr zufrieden, dass wir in meiner Amtszeit das Rathaus bauen konnten. Es gab ja eine lange Diskussion über den Standort. Ich bin auch mit den anderen Projekten, die wir jetzt zum Ende noch fertiggestellt haben, wie die Schule, die Feuerwache in Seeburg oder den Kunstrasenplatz sehr zufrieden. Auch mit der Entwicklung, was Kita und Schule angeht, kann ich zufrieden sein. Hier haben wir in der Vergangenheit das meiste Geld investiert und sind immer wieder in Vorleistung gegangen. Die Schule ist heute so vorbereitet, dass nach einem Sporthallenbau in der Bahnhofstraße und einem Hortgebäude Am Wasserturm die Schule in zwei selbstständige Schulen geteilt werden kann. Wir waren eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden in Brandenburg. Das war nicht immer einfach. Das erste, was ich als Bürgermeister auf den Weg gebracht habe, war eine Schulerweiterung, die bis dahin nicht geplant war. Das Bauen ging dann so weiter. In meiner Bürgermeisterzeit wurden vier Kitas gebaut, Seeburg eingeschlossen. Allein daran kann man erkennen, wie stark die Gemeinde gewachsen ist.

Sind Sie auch mit etwas nicht zufrieden?

Nicht zufrieden bin ich, dass es mit dem Sportplatz Seeburg nicht so richtig vorwärts geht. Aber da gibt es einfach zu viele Wünsche, die im Nachhinein immer wieder aufkamen und die dann bearbeitet werden mussten. Dies hat das ganze Projekt natürlich wahnsinnig verzögert, das gefällt mir nicht so richtig. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch auf den Weg gebracht. Was wir nicht in den Griff bekommen, ist der zunehmende Verkehr. Daran wird sich mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin wahrscheinlich auch noch die Zähne ausbeißen. Wir haben versucht, Verbesserungen zu schaffen. Wir haben die Anbindung an die B 5 umgebaut. Das hat eine gewisse Entlassung gebracht, aber wir haben nicht nur innerörtlichen Verkehr. Verkehrsvermeidung ist schwierig.

In diesem Jahr wurde der 6-Millionen-Euro-Anbau der Dallgower Grundschule am Wasserturm eröffnet. Bürgermeister Jürgen Hemberger (l.) überreichte den Schlüssel an Schulleiter Hendrik Frost Quelle: Danilo Hafer

Worüber ärgern Sie sich heute?

Wenn man Vieles macht, kann man Manches eben nicht machen. Wir waren ja in den Jahren immer wieder beschäftigt, Kitas und Schulen zu bauen, den Sportpark und das Rathaus. Beim Jugendklub sind wir nicht so richtig voran gekommen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch schwer, niemand will den Jugendklub neben seinem Einfamilienhäuschen haben. Und die Vorschläge, wohin damit, da gehen die Ideen auch sehr weit auseinander. Das ist ein Punkt, der ehrlicherweise nicht so geglückt ist. Und ich weiß natürlich auch, dass die Senioren einen Platz suchen, wo sie heimischer werden können. Das ist ein Projekt für die Zukunft, dass wir angehen müssen. Verwaltungsintern denken wir da übrigens an den Würfelbau am Kreisverkehr. Dass das ein Gebäude wird, wo Ältere und Jüngere zusammenkommen können. Denn mit der Schulteilung wird man die Räume in diesem Gebäude nicht mehr für die Schule brauchen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Hatten Sie mal schlaflose Nächte?

Ich hatte mal mächtig Ärger mit dem Sportpark, aber schlaflose Nächte nicht. Wir haben in Dallgow nicht die großen Konfliktpotenziale gehabt. Gut, da wird mal ein Baum gefällt und dann wollen sich welche anketten, das kommt überall vor. Mancher sieht auch nicht ein, dass vor seiner Haustür eine neue Straße entsteht, die Geld kostet. Natürlich sind das Konflikte, aber die muss ein Bürgermeister durchstehen. Klar ärgert man sich über Vieles, das man gerne anders gemacht hätte, aber das ist inzwischen Schnee von gestern.

Krankheit veränderte seinen Blick

Was war die schwerste Zeit in den 15 Jahren?

Die schwerste Zeit war, als ich meine Krankheitspause einlegen musste, mit Abstand. Und das prägt. Von jetzt auf nachher. Da kann man alles andere vergessen. Wenn man das miterlebt hat, da ist alles andere nicht mehr wichtig.

Dennoch war es Ihnen wichtig, wieder ins Rathaus zurückzukehren.

Ich bin eigentlich jemand, der alles was er anfängt, auch zu Ende führt. Das hätte ich auch hier gern gemacht. Es hat lange nicht so ausgesehen, dass es geht. Aber in der Zeit, in der ich weg war, wurde mit dem Bau des Rathauses begonnen. Und da habe ich mir gesagt: das Rathaus willst du noch einweihen, also musst du dich noch ein bisschen zusammenreißen, wenn es irgendwie geht. Natürlich musste ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Es hätte ganz anders kommen können. Die Erfahrungen, die ich machen musste, haben tiefe Spuren hinterlassen.

Hat sich auch Ihre Sicht auf die politische Arbeit verändert?

Ich wurde wesentlich gelassener und die Prioritäten haben sich verändert. Zwar will ich immer noch viel erreichen, aber auch die Einsicht ist da, das wichtigste im Leben ist nicht, was du im Rathaus machst.

Das haben Sie so ähnlich 2013 schon einmal in einem MAZ-Interview gesagt, als es um ihre Wiederwahl ging. Vom Bürgermeisteramt hänge ihr Leben nicht ab, sagten Sie damals.

Das ist auch richtig. Ich komme ja nicht von der Politik-Schiene. Ich bin ja zufällig in die Materie reingekommen. Ich denke, das ist auch gut. Ich hatte nie irgendwelche politischen Karrieren im Auge gehabt. Deshalb habe ich mich auch nie parteipolitisch in irgendeiner Art und Weise engagiert. Parteipolitik ist absolut nicht meins gewesen.

Worum ging es Ihnen?

Man hat Ziele. Und das war eigentlich der Auslöser in Seeburg 1998, als sich niemand für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters fand und ich es dann schließlich gemacht habe. In dieser Zeit konnte man als ehrenamtlicher Bürgermeister eine ganze Menge bewirken. Da waren die Leute auch froh, dass sich was bewegt. Das war schon eine andere Zeit. Und man hat natürlich auch eine gewisse Grundeinstellung dahinter. Als Baden-Württemberger sagte ich: Ich brauche ein solides Fundament. Und wenn ich das habe, dann kann ich darauf aufbauen und was bewirken. Und das war immer der Leitgedanke. In Seeburg haben alle an einem Strang gezogen. Ideologische Diskussion gab es keine. Man hat andere Probleme gehabt.

Im Sommer wurde die neue Feuerwache in Dallgow fertiggestellt. Quelle: Danilo Hafer

Das An-einem-Strang-Ziehen ist dann verloren gegangen?

Ja klar. Wenn man größere Gemeindeparlamente hat, sind auch verschiedene Vorstellungen da. Es gibt Leute, die sagen, was interessiert mich das Geld, wir müssen das und das machen. Oder wir müssen mehr in Sport investieren oder mehr in Jugendarbeit oder mehr für die Älteren machen. Der Nächste kommt und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass Wohnraum bezahlbar bleibt. Da gibt es ein ganzes Paket von Vorstellungen, die nicht auf einmal unter einen Hut zu bringen sind, daher wird dann entsprechend diskutiert. Ich meine dies nicht negativ. Es gibt aber immer Phasen. Zurzeit wird diskutiert, wir müssen preiswerten Wohnraum bauen. Zehn Jahre zuvor sollten die Wohnblöcke in Seeburg noch verkauft werden. Es hat viel Kraft gekostet, dass sie nicht veräußert wurden. Als Bürgermeister muss man auch eine klare Linie fahren. Es kann nicht angehen, einfach zu sagen: was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit.

Was haben Sie gelernt in Ihrer Zeit als Bürgermeister?

Mit Menschen zu kommunizieren. Bei vielen Sachen Geduld haben. Auch einen langen Atem haben und ein breites Kreuz. Man braucht nicht immer die schrillen Töne, die mag ich auch nicht. Es gibt Leute, die glauben, je lauter sie sind, desto mehr erreichen sie. Das ist nicht der Fall. Vieles läuft besser, wenn man es im persönlichen Gespräch klärt, auch auf höherer Ebene.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg?

Finanzen sind in meinen Augen gerade jetzt ganz wichtig, wo absehbar ist, dass die nächsten zwei drei Jahre die Einnahmen zurückgehen werden. Diese Zeit muss der neue Bürgermeister oder die Bürgermeisterin von Dallgow überwinden. Sonst gebe ich mit auf den Weg: Er oder sie soll natürlich auch neue Ideen mit einbringen. Nach 15 Jahren als Bürgermeister sieht man auf dem einen oder anderen Auge vielleicht nicht mehr ganz so scharf. Und vielleicht gibt es ja im Verkehrsbereich eine bahnbrechende Idee. Alles kann aber nur umgesetzt werden, wenn Punkt 1 stimmt: Nur mit dem nötigen Geld lassen sich die guten Ideen umsetzen.

Wen würden Sie gerne als nächsten Dallgower Bürgermeister sehen?

Ich gehöre einer Freien Wählergemeinschaft an. Und es wäre nicht gut, wenn ich dem Kandidaten der Wählergemeinschaft nicht wünschen würde, dass er meine Nachfolge antritt. Das ist eigentlich selbstverständlich. Aber wie es ausgeht, weiß ich beim besten Willen nicht.

Von Danilo Hafer