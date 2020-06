Dallgow-Döberitz

Dass sie ihre letzten Arbeitstage als Lehrerin vor dem Ruhestand noch einmal vor völlig neue Herausforderungen stellen, hätte Petra Tharun nicht gedacht. „In den letzten Wochen haben wir alle so viel dazu gelernt, vor allem im digitalen Bereich, gleichzeitig war aber auch der Arbeitsaufwand viel höher“, sagt die 64-Jährige, die sich als stellvertretende Schulleiterin der Dallgower Grundschule am Wasserturm um viel Organisatorisches kümmert. Nach 42 Jahren geht sie am Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand. Kurz vor Schluss wurde sie nun noch einmal neu gefordert.

Corona erforderte neue Lösungen

Als wegen der Corona-Einschränkungen der Unterricht plötzlich nicht mehr wie gewohnt stattfinden konnte, galt es neue Lösungen zu finden. „Da wir zu dem Zeitpunkt noch nicht an die Schulcloud angeschlossen waren, habe ich mir Hilfe gesucht und gemeinsam mit zwei Vätern ein eigenes Internet-Lernportal aufgebaut“, erzählt Petra Tharun. Hier konnten Aufgaben eingestellt und Erklärvideos hochgeladen werden, die die Lehrer selbst aufgenommen haben. Für Tharun, die neben Mathe und Chemie auch Informatik studiert hat, genau die passende Aufgabe. „Ich habe einfach keine Berührungsängste. Und es war toll, als mich die Eltern angesprochen haben, nachdem ich mein erstes Video dort hochgeladen habe und viele positive Rückmeldungen bekommen habe“, erzählt sie.

Anzeige

Dienstantritt in Dallgow mit Babybauch

Ihre Lehrerlaufbahn hatte Petra Tharun Ende der 1970er-Jahre an der damaligen Polytechnische Oberschule „ Rosa Luxemburg“ in Dallgow begonnen. „Meinen Dienst habe ich angetreten, als ich schon schwanger war. Das war nicht immer ganz einfach“, erinnert sie sich. Ursprünglich stammt Tharun aus Hennigsdorf, studierte dann in Köthen und zog anschließend mit ihrem Mann nach Dallgow. Bis zur Wende unterrichtete sie in Dalllgow und wechselte dann an die damalige Realschule im Falkenseer Poetenweg, wo sie bis 2008 arbeitete, bevor sie schließlich nach der Schulumstellung wieder nach Dallgow zurückkehrte.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Internet ist für Schüler heute allgegenwärtig, doch das war nicht immer so. „Zu meiner Zeit an der Falkenseer Realschule habe ich mit den Schülern einmal im Jahr eine Internetnacht gemacht. Da haben wir in der Schule übernachtet und die ganze Nacht im Netz gesurft. Der Grund war ganz einfach der, dass die Internettarife damals in der Nacht günstiger waren“, erinnert sich Petra Tharun.

Schon als Kind eigene Klassenbücher gebastelt

Ihre Freude am Lehrerberuf entdeckte sie schon als Kind, als sie sich eigene Klassenbücher, mit Stundenplan und Spalten für die Noten, bastelte. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen anderen Beruf machen wollte. Ich mag Kinder und habe einen guten Draht zu ihnen“, sagt sie. Im Laufe ihrer Dienstjahre habe sie eines besonders gelernt: Wie man den Kindern gegenübertritt, so bekommt man es von ihnen auch zurück.

„Natürlich gab es in all den Jahren auch mal Klassen, gerade wenn man einen anderen Lehrer vertreten hat, die einen die 45 Minuten lang durchweg getestet haben, aber das ist die Ausnahme“, sagt Petra Tharun. Besonders gern erinnert sich die 64-Jährige an die Momente, in denen sie sah, wie die Schüler ein solidarisches Miteinander und Verantwortungsgefühl entwickeln. „Es gibt zum Beispiel ein Mädchen, das gehbehindert ist und ihre Mitschüler achten ganz besonders auf sie und unterstützen sie. Sollte andere Schüler mal dumme Kommentare loslassen, stehen sie ihr sofort zur Seite, das ist toll.“

Tharun möchte der Schule weiter erhalten bleiben

Sorge, dass ihr nach dem Ende ihrer Arbeit als Lehrerin langweilig werden könnte, hat Petra Tharun nicht. „Ich habe vier Enkel und probiere gerne Neues aus. Erst letztens bin ich mit einem meiner Enkel Skateboard gefahren, habe es aber gleich wieder gelassen, als ich mich hinpackte“, erzählt sie. Außerdem möchte sie der Schule noch ein wenig erhalten bleiben und vor allem im Bereich Medienpädagogik Projekte für die Schüler anbieten. „Derzeit wird auch die Schulcloud eingerichtet. Da werde ich den Kollegen künftig noch weiter zur Seite stehen.“

Von Danilo Hafer