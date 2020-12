Ein bislang unbekannter Tierquäler verletzte Mitte Dezember ein Pferd so schwer, dass dieses eingeschläfert werden musste. Der Vorfall lässt vielen Dallgowern keine Ruhe. Insbesondere die Besitzer von Reiterhöfen in der Region sind in Sorge. Unterdessen weitet die Polizei das Zeitfenster für Zeugenbeobachtungen weiter aus.