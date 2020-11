Nach den Bränden in Dallgow-Döberitz: Polizei ermittelt zu den Ursachen

Dallgow-Döberitz

Im November dieses Jahres mussten die Feuerwehren aus Dallgow-Döberitz und Falkensee zu gleich zwei Bränden kurz hintereinander ausrücken. Zuerst brannte am 9. November ein Schuppen auf einer Pferdekoppel in der Nähe der Bahnhofstraße. Dabei kam auch ein Pferd ums Leben. „In diesem Fall wird aktuell wegen des Verdachts der Brandstiftung in Verbindung mit Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt“, berichtete Stefanie Wagner-Leppin, Pressesprecherin der Polizeidirektion West, auf MAZ-Nachfrage.

Die Polizei verfolge dabei verschiedene Ermittlungsansätze. Nähere Auskünfte machte die Pressestelle mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Brandursachenermittler kamen zum Einsatz, um der Ursache des Feuers auf den Grund zu gehen. Die Besitzerin des Pferdes sprach im Gespräch mit der MAZ sogar von Mord ( MAZ berichtete), denn der Hengst habe offenbar nicht von allein in den Schuppen gelangen können. „Es muss ihn jemand dorthin geführt haben“, war sich die Besitzerin am Tag nach dem Feuer sicher.

In der Nacht zum 10. November 2020 brannte in Dallgow-Döberitz ein Unterstand auf einer Pferdekoppel. Ein Tier starb dabei. Quelle: Jeannette Hix

Auch im Bezug auf den Brand des Dachstuhls eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße am 14. November laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Feuerwehren aus Dallgow-Döberitz und Falkensee waren dort von etwa 20 Uhr bis weit in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei nach ersten Schätzungen im dreistelligen Bereich. „Zum Sachverhalt wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und ein Gutachten beauftragt“, sagte Pressesprecherin Stefanie Wagner-Leppin dazu. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an.

Nach Aussage der Polizei gebe es bisher keine Erkenntnisse darüber, ob die beiden Brände möglicherweise in einem Zusammenhang stehen.

Von Stefanie Fechner