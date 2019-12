Nach zehn Jahren Diskussion: Ehepaar Katz bekommt einen Stolperstein

Dallgow-Döberitz

Über zehn Jahre wurde in Dallgow-Döberitz über das Verlegen eines Stolpersteins in der Nauener Straße gestritten. Nun scheint der Weg frei und der Stein, in Erinnerung an das jüdische Ehepaar Katz, könnte schon im nächsten Jahr verlegt werden.

Richard und Herta Katz wurden von den Nationalsozialisten im KZ Theresienstadt und in Auschwitz ermordet. Zuletzt lebten sie in der Nauener Straße in Dallgow-Döberitz.

Ein Satz im Stolperstein-Grundsatzbeschluss der Gemeinde machte es bisher jedoch unmöglich, mit einem Stolperstein vor dem Grundstück, auf dem sich einst das Haus von Ehepaar Katz befand, an ihr Schicksal zu erinnern.

Demnach musste bisher der Eigentümer, vor dessen Grundstein der Stein verlegt werden soll, dem zustimmen. Im Fall der Nauener Straße waren die heutigen Anwohner stets dagegen.

Der Grund: Der Vater der heutigen Hauseigentümerin wurde 1945 in das russische Internierungslager Fünfeichen bei Neubrandenburg gesperrt, wo er 1947 starb. Ein Stolperstein würde sie jeden Tag an das erinnern, was ihrem Vater passiert ist.

Das Ehepaar machte die Geschichte bereits 2008 öffentlich, auch die MAZ berichtete darüber. Viele Gemeindevertreter nahmen die Bedenken des Ehepaars ernst, die Sache ruhte erst einmal – bis jetzt.

Die SPD-Fraktion stellte bei der jüngsten Sitzung der Dallgower Gemeindevertreter den Antrag, die Passage, in der es um die Zustimmung der Anwohner geht, zu streichen. „Diese Regelung ist deutschland- und europaweit völlig unüblich und erwies sich in der Vergangenheit als hinderlich“, sagte Marc Lampe ( SPD).

Hintergrund In Dallgow erinnert bereits ein Stolperstein in der Mittelstraße an den jüdischen Dichter und Theologen Martin Karpinski. Er kam im Jahr 1943 im Zuchthaus Brandenburg ums Leben. Es ist der bisher einzige Stolperstein in Dallgow. Die Stolpersteine sind ein Projekt des gebürtigen Berliner Künstlers Gunter Demnig, der es 1992 ins Leben gerufen hat. Mittlerweile wurden über 70 000 Stolpersteine in 24 Ländern verlegt. Die quadratischen Messingtafeln sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Die Meinungen über diese Form des Erinnerns gehen jedoch auseinander.

Schon das Anhören der Anwohner sehe das Stolperstein-Projekt nicht vor. Zudem würden die Steine auf öffentlichem Grund verlegt. Eine Zustimmung sei somit auch rein rechtlich nicht erforderlich.

Mit elf Ja-Stimmen wurde der Antrag nun ohne Diskussionen angenommen. Auch die CDU, die in der Vergangenheit noch Bedenken geäußert hatte, stimmte zu. Freie Wählergemeinschaft und AfD haben sich enthalten.

Dem Stolperstein steht nun nichts mehr im Weg und die Geschichte findet nach über zehn Jahren ein gutes Ende. Das freut besonders Rüdiger Schäfer. Er hat das Schicksal von Richard und Herta Katz intensiv erforscht und setzte sich von Anfang an für einen Stolperstein ein.

2008 hatte die Stolperstein-Initiative den Künstler und Erschaffer der Stolpersteine, Gunter Demnig, sogar schon eingeladen, mussten ihn aber aufgrund des Widerstandes wieder ausladen. „Jetzt werde ich einen neuen Antrag bei der Gemeinde stellen, damit der Stein im nächsten Jahr verlegt werden kann“, sagte Schäfer.

Auch Annika Harrison hatte in der Einwohnerfragestunde noch einmal bei den Gemeindevertretern für das Projekt geworben. „Ein Blick auf aktuelle Ereignisse zeigt uns doch, dass das Erinnern wichtiger denn je ist“, sagte sie.

Als sie sich vor eineinhalb Jahren als Zugezogene intensiver mit der Geschichte ihres Wohnortes auseinandersetzte, sei Annika Harrison buchstäblich über die Debatte gestolpert.

Gemeinsam mit dem Hobbyforscher Rüdiger Schäfer trat sie noch einmal an die Dallgower Gemeindevertreter heran, um neuen Schwung in die Sache zu bringen und endlich an das Ehepaar erinnern zu können.

Von Danilo Hafer