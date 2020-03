Dallgow-Döberitz

Im Havelland gibt es einen weiteren bestätigten Fall über eine Corona-Infektion. Er wurde bei einer Frau aus Dallgow-Döberitz nachgewiesen, teilte die Pressestelle des Landkreises am Montag mit. Die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne und wird vom Gesundheitsamt des Kreises Havelland überwacht.

Je nach Zählart, wäre das der vierte oder fünfte nachgewiesene Corona-Fall im Havelland. Vor zehn Tagen war die Infektion von zwei Havelländern bekannt geworden: Ein 77-jähriger Mann aus Falkensee und eine Frau, die zwar in Falkensee gemeldet ist, aber in Berlin lebt.

In der vergangenen Woche wurde der Virus außerdem bei einer 23-jährige Frau aus Brieselang nachgewiesen, die aber dauerhaft bei ihrem Partner in Berlin-Spandau lebt und dort unter Quarantäne steht.

Außerdem wurde eine Infektion mit dem Corona-Virus bei einer Referendarin nachgewiesen, die in Berlin lebt, aber in Falkensee am Lise-Meitner-Gymnasiums arbeitet. Nach dem Bekanntwerden dieser Infektion waren vor einer Woche zwei Schulklassen und mehrere Lehrer des Falkenseer Gymnasiums in häusliche Quarantäne geschickt worden. Weil die infizierte Frau in Berlin lebt, zählt sie für die Havelland-Statistik offiziell nicht mit.

Von MAZ