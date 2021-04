Dallgow-Döberitz

In dem kleinen, rosafarbenen Massagestübchen von Nastasja Dettmann duftet es herrlich nach frischen Blumen. An den Wänden hängt ein großes Bild, das pinke Flamingos zeigt, für die die Dallgowerin im Laufe der Jahre eine echte Vorliebe entwickelt hat. Auch in den Regalen blickt der ein oder andere Plüschflamingo hervor. Die gemütliche Atmosphäre wird von leisen Klängen, die im Hintergrund ertönen, abgerundet und lädt die Gäste zugleich zur Entspannung ein.

Weibliche Gäste

Die gelernte Physiotherapeutin verwöhnt ihre ausschließlich weiblichen Gäste seit über drei Jahren mit erholsamen Wellnessmassagen, die ihnen eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag bieten sollen. Das 16 Quadratmeter zählende Massagestübchen ist dabei in das private Haus der Dallgowerin integriert. „Das hat sich damals so angeboten, da wir dafür noch Platz im Haus hatten. Darüber bin ich bis heute auch sehr froh, denn in meinem eigenen Raum kann ich mir die Zeit für meine Patienten flexibel einteilen und mir dabei auch mal etwas mehr Zeit für sie nehmen“, erzählt Nastasja Dettmann.

Das kleine Massagestübchen ist gemütlich eingerichtet. Quelle: Viktoria Kratz

Die 43-Jährige bietet neben den klassischen Wellnessmassagen auch verschiedene Wärmebehandlungen an. So genießen viele ihrer Kundinnen, die teilweise auch schon zu guten Freundinnen geworden seien, unter anderem die sogenannte „Hot Stone Massage“, bei der 60 Grad heiße Basaltsteine zum Einsatz kommen. „Die wohltuende Wärme der Steine fördert die Tiefenentspannung und führt letztendlich zum Stressabbau“, weiß Nastasja Dettmann. Das sei gerade in Pandemie-Zeiten wichtig, wo die alltäglichen Belastungen immer größer werden.

Bei der „Hot Stone Massage“ werden 60 Grad heiße Basaltsteine verwendet. Quelle: Viktoria Kratz

Vom Hobby zum Beruf

„Ich habe mein Hobby vor vielen Jahren zum Beruf gemacht. Ich helfe einfach gerne meinen Mitmenschen. Wenn eine Kundin mal kurzfristig eine Massage braucht, weil sie die Nacht zuvor schlecht geschlafen hat, ist das kein Problem für mich“, verrät die Dallgowerin. Um ihren Kundinnen noch umfassender helfen zu können, hat Nastasja Dettmann im Februar dieses Jahres ihr Angebot erweitert.

In dem Massagestübchen wurde die neue Physiotherapie-Ecke eingerichtet. Quelle: Viktoria Kratz

Sie bietet in ihren heimischen vier Wänden nun auch Physiotherapie an. Dazu zog in dem frisch renovierten Massagestübchen zusätzlich der Physiotherapie-Bereich ein, der über moderne Geräte verfügt. An der hölzernen Sprossenwand, dem Zugapparat oder auch dem Bauch- und Rückentrainer können die Patienten nun fleißig üben. Das Angebot der Physiotherapie richtet sich bislang allerdings nur an Privatpersonen, da die behördlichen Auflagen für Kassenpatienten zu hoch seien.

„Die Verspannungen der Halswirbelsäule haben seit der Pandemie zugenommen. Viele haben im Homeoffice nicht die idealen Bedingungen, mal ist der Tisch zu niedrig oder der Stuhl ungeeignet“, erzählt die erfahrene Physiotherapeutin. Auch immer mehr Schulkinder würden über Verspannungen klagen. In all diesen Belangen kann die 43-Jährige Abhilfe schaffen. Dazu gibt sie ihren Patientinnen und Patienten auch zwei bis drei verschiedene Übungen für zu Hause mit. Wenn Corona es zulässt, möchte Nastasja Dettmann weitere Fortbildungen besuchen, um ihre Patienten bestmöglich zu versorgen.

