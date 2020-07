Dallgow-Döberitz

Ihren Lieblingsort in der neuen Tagespflegeeinrichtung des Gemeinschaftswerkes in Dallgow-Döberitz hat Standortleiterin Daniela Hahlweg schon für sich ausgemacht. Es ist der lichtdurchflutete Aufenthaltsraum mit direktem Blick auf den Dallgower Bahnhof. „Hier werden sich die Senioren sicher gern aufhalten und den Trubel auf dem Bahnhofsvorplatz beobachten“, sagt sie

Das Gemeinschaftswerk ist ganz frisch als Mieter ins Erdgeschoss des Neubaus am Bahnhof eingezogen. „Ab Montag werden wir die ersten Gäste in der Tagespflege begrüßen dürfen. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon sehr, dass es endlich losgeht“, so Hahlweg.

Tagespflege bietet Platz für zwölf Personen

Für zwölf Gäste ist die Tagespflege ausgelegt. Wegen der Corona-Einschränkungen dürfen zunächst – bis Ende September – aber nur neun Senioren gleichzeitig betreut werden. Auch der Alltag in der Tagespflege wird von den Einschränkungen geprägt sein. Mundschutz und Abstandsregeln gelten auch hier, Kontaktflächen müssen regelmäßig desinfiziert werden.

Standortleiterin Daniela Hahlweg (l.) und Mitarbeiterin Christina Wolf freuen sich, ab Montag die ersten Gäste in der Tagespflege begrüßen zu dürfen. Quelle: Danilo Hafer

„Neben der Tagespflege gibt es auch eine Begegnungsstätte, in der Kaffe getrunken, oder mal ein Geburtstag gefeiert werden kann“, sagt Hahlweg. Auch eine Yoga-Trainerin habe schon angefragt, ob sie den Raum nutzen kann. Die Möglichkeiten seien Vielfältig.

Neubau mit 59 barrierefreien Wohnungen

„Noch gänzlich im Aufbau befindet sich derzeit unsere Senioren WG mit neun Zimmern“, so Hahlweg. Ähnliche Wohngemeinschaften gibt es schon in Ketzin, Wustermark und Falkensee. Diese sind vor allem dadurch geprägt, dass die Bewohner ihr Leben hier selbstständig organisieren können und die Hilfe des Gemeinschaftswerkes nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie diese benötigen. Dieses Prinzip gilt auch für die 59 barrierefreien Wohnungen des Neubaus, der erst in diesem Jahr fertiggestellt wurde.

Einer der Aufenthaltsräume bietet einen direkten Blick auf den Dallgower Bahnhof. Quelle: Danilo Hafer

Rund 15 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert, der aus zwei Gebäuden besteht. Ein viergeschossiger Winkelbau reicht vom Altbau in der Bahnhofstraße bis zur Seestraße, an der Seestraße steht ein kleineres, dreigeschossiges Haus. Umgesetzt hat das Bauvorhaben die Quattrohaus GmbH auf Grundlage eines Bebauungsplan aus dem Jahr 2009. Der sah für dieses Grundstück, das viele Jahre brach lag, ursprünglich ein Pflegeheim vor.

Die Wohnungen haben eine Größe von 45 bis 70 Quadratmetern. Per Aufzug sind alle vier Etagen des Gebäudes barrierefrei erreichbar. Das Gemeinschaftswerk ist jedoch nicht Vermieter der Wohnungen. „Wir bieten aber unsere ambulanten Pflegeleistungen an, wenn die Mieter dies wünschen“, so Hahlweg.

Zentrale Lage für Senioren

Hier gilt der Grundsatz der Gemeinschaftswerke, dass Senioren möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben sollen und dort gepflegt werden können. Der Standort in Dallgows Mitte sei für seniorengerechtes Wohnen, aber auch gerade für die Tagespflege ein idealer Standort.

„Wir haben Einkaufsmöglichkeiten, eine Bank und Apotheke direkt vor der Tür und können mit den Senioren auch mal entspannt am Schwanengraben, direkt hinter dem Haus, spazieren gehen“, schwärmt Hahlweg.

Von Danilo Hafer