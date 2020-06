Dallgow-Döberitz

Ganz ohne Kinder musste der Erweiterungsbau der Dallgower Grundschule „Am Wasserturm“ in der Steinschneiderstraße am Donnerstag eröffnet werden. Die Schüler, die in dem Neubau künftig lernen werden, waren schon in den Ferien. Die Stimmung trübte dies aber keinesfalls. „Es gibt nicht viele Gebäude dieser Größenordnung, die so glatt über die Bühne laufen“, sagte Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG) mit Stolz.

2,4 Millionen Euro Fördermittel

Noch vor zwei Jahren stand an dieser Stelle eine alte Baracke. Im März vergangenen Jahres wurde mit dem Rohbau begonnen und schon fünf Monate später Richtfest gefeiert. Knapp sechs Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Davon kamen rund 2,4 Millionen Euro aus dem KIP-Fördertopf des Landes. Auf drei Etagen verfügt das neue Gebäude über zehn Klassenräume, sechs Gruppenräume und einen Verwaltungsbereich mit Lehrerzimmer und Sekretariat. Ein Fahrstuhl macht Neubau und Bestandsgebäude nun auch barrierefrei.

Architekt Christoph Schirmer führt durch das neue Gebäude. Quelle: Danilo Hafer

Damit bekommt Brandenburgs größte Grundschule endlich den Platz, den sie braucht. „Schule und Eltern haben lange für einen Neubau gekämpft. Dass die Fertigstellung so schnell klappte, hätte ich nicht gedacht“, sagte Schulleiter Hendrik Frost. Als er 2003 die Leitung der Dallgower Grundschule übernahm, wurden dort 356 Schüler unterricht. Heute besuchen über 700 Jungen und Mädchen die beiden Standorte in der Steinschneiderstraße und der Weißdornallee. Mit dem Neubau erhält auch der Hort deutlich mehr Platz.

Böttcher : Holpriger Start, hervorragendes Ergebnis

Dabei hatte das Projekt einen mehr als holprigen Start, war zeitweise dabei zu scheitern. „Wir saßen dann zwei volle Tage zusammen an einem Tisch, um das Projekt irgendwie auf einen guten Weg zu bekommen. Erst als der Bürgermeister mit der Faust auf den Tisch haute und Frau Saygin als Projektverantwortliche benannte, ging es voran“, erinnerte Ralf Böttcher ( CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung. Das Ergebnis sei hervorragend geworden.

Schon von außen ist das Gebäude als Schule erkennbar, das war den Planern des Berliner Architekturbüros Galandi Schirmer wichtig. Der Sockel erinnert an Buntstifte, die die Räume im Erdgeschoss optisch von der Straße trennen. Die Farbe der Stäbe setzt sich im Inneren fort. Auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt die Wahl des Bodenbelags in einigen Bereichen. Dort wurde Teppich verlegt. „Wir haben damit bei anderen Bauvorhaben bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, weil sich dies positiv auf das Raumklima und die Atmosphäre auswirkt“, sagte Architekt Christoph Schirmer zu der Entscheidung.

Der Neubau liegt direkt an der Wilmsstraße. Quelle: Danilo Hafer

Perspektivisch wurde das Gebäude so geplant, dass es als eigenständige Schule mit Fachräumen fungieren kann. Innerhalb von sechs bis sieben Wochen könnte das Haus für einen solchen Fall umgebaut werden.

Steinschneiderstraße wird umgebaut

Umgestaltet wurde auch der Außenbereich, der es nun ermöglicht, alle Gebäude auf dem Schulgelände barrierefrei zu erreichen. Fertiggestellt werden muss bis zum Schulstart nach den Sommerferien noch die Steinschneiderstraße. Diese wird im Rahmen der Schulwegsicherung für 250 000 Euro umgebaut, rund 100 000 Euro kommen aus Fördermitteln.

