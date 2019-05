Dallgow-Döberitz

Das Shopping-Angebot im Dallgower Havelpark ist seit Donnerstag wieder um ein Geschäft reicher geworden. Das westfälische Bekleidungsunternehmen Jeans Fritz eröffnete dort eine neue Filiale auf 275 Quadratmetern.

Das Sortiment umfasst wöchentlich wechselnde Damen- und Herrenkollektionen, vor allem aus dem Bereich der Jeans-Hosen. Zusätzlich verkauft das Unternehmen auch Röcke, Kleider, Shirts, Blusen und Jacken sowie Accessoires.

Modernes Shopkonzept

Bei der Gestaltung des neuen Ladengeschäfts im Havelpark setzt das Unternehmen ganz auf ein modernes Shopkonzept. So ist das Geschäft einladend geschnitten mit einem weitläufigen Eingangsbereich. Viele Fenster sollen zudem eine offene und freundliche Atmosphäre schaffen. Großzügige Verkaufsflächen, geräumige Umkleidekabinen sowie eine klar nach Farben und Themen strukturierte Warenpräsentation sollen den Kunden die Orientierung erleichtern und kreative Kombinationsmöglichkeiten bieten.

Vier Mitarbeiter in Dallgow beschäftigt

Dabei soll auch in Dallgow der Service im Mittelpunkt stehen. „Unser Personalteam ist bestens geschult und berät kompetent in Sachen Mode und Stil. Wir freuen uns auf unsere neuen Kunden und möchten, dass sie sich rundum wohl und in ihren Bedürfnissen individuell angesprochen fühlen“, so die Filialverantwortliche Kerstin Pahlke. Den Kunden steht ein Team aus vier Mitarbeitern beratend zur Seite.

Sollte ein Modell einmal nicht in der passenden Größe oder Form vorrätig sein, könne dies auch ganz unkompliziert über ein modernes Bestellsystem geordert werden.

300 Filialen in Deutschland und der Schweiz

Die Jeans Fritz Handelsgesellschaft für Mode mbH mit Sitz in Hüllhorst betreibt insgesamt rund 300 Filialen. Allein im vergangenen Jahr wurden sieben neue Filialen in Deutschland und fünf in der Schweiz eröffnet. Weitere Geschäfte wurden auf das neue Ladenkonzept umgestellt.

Das Unternehmen beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter und 120 Auszubildende. Allein im vergangenen Jahr haben 54 Berufseinsteiger ihre Ausbildung begonnen. Bis zum Wochenende lockt das Geschäft seine neuen Kunden noch mit Eröffnungsrabatten.

Von Danilo Hafer