Neues Gerätehaus: Quantensprung für Seeburger Feuerwehr

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Mitglieder der Seeburger Feuerwehr erst die Antenne ans Fahrzeug schrauben müssen, bevor es zum Einsatz geht, weil diese nicht durch das niedrige Hallentor hindurchpasste. Am Freitag konnten sie den Schlüssel für die neue und nach heutigen Anforderungen geplante Wache entgegennehmen. Das sei ein Quantensprung, sagte Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich (FWG) und betonte: „Ohne die Freiwillige Feuerwehr läuft in so einem Dorf überhaupt nichts.“ Mit dem neuen modernen Gerätehaus bekommen die Kameraden nun endlich die Anerkennung die sie verdienen.

2,4 Millionen Euro Baukosten

Rund 2,4 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Dafür gab es Fördermittel vom Land in Höhe von 987 000 Euro. Die Baukosten sind zwischenzeitlich gestiegen, das lag vor allem an den örtlichen Gegebenheiten. „Bei den archäologischen Untersuchungen zeigte sich, dass auf dem Grundstück einst ein Bauernhof stand und der Boden belastet war“, erklärte Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG). Dieser musste aufwendig entsorgt werden. Dennoch konnte zum Jahresende 2018 mit den Arbeiten an der Bodenplatte begonnen werden. Vor wenigen Wochen wurde das Gebäude fertiggestellt.

Neben zwei Stellplätzen für die Einsatzfahrzeuge, Umkleiden für die Kameraden und einem Büro für die Wehrführung bietet das Gerätehaus auch einen großzügigen Gemeinschaftsraum. Dieser soll neben den Feuerwehrleuten auch dem Ortsbeirat und anderen Gruppen aus dem Dorf zur Verfügung stehen. „Der Gemeinschaftsraum ist ein tolles Projekt zur Verbindung von Feuerwehr und Gemeinde. Vielleicht kommt so auch das ein oder andere neue Mitglied zur Feuerwehr“, lobte Innenstaatssekretär Uwe Schüler ( CDU) die Doppelnutzung.

161 Einsätze im vergangen Jahr

Verstärkung kann die Seeburger Ortswehr dringend gebrauchen. Derzeit gibt es etwa zehn aktive Mitglieder. Im vergangenen Jahr mussten sie zu 161 Einsätzen ausrücken. In diesem Jahr waren es schon 49. In ihrer 86-jährigen Geschichte hat die Seeburger Wehr einige Veränderungen, allen voran Gebietswechsel, miterlebt. Der einschneidendste war wohl die Eingemeindung nach Dallgow-Döberitz 2003, als viele Kameraden die Feuerwehr verließen. Es habe viele Jahre gedauert, bis sich die Ortswehr einigermaßen davon erholt habe. „Umso mehr fällt den Mitgliedern heute ein Gebirge vom Herzen“, betonte Dallgow Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr.

Genug Platz für zwei Fahrzeuge. Neue neue Halle entspricht den Anforderungen einer modernen Feuerwehr. Quelle: Danilo Hafer

Die Seeburger hoffen nun, dass die Freiwillige Feuerwehr mit neuem Gebäude auch für die Jugend wieder an Attraktivität gewinnt. Das bisherige Depot machte nur wenig Lust auf Feuerwehr. Keine sanitären Einrichtungen, keine Umkleiden und auch die Heizung fiel regelmäßig aus, sodass die Kameraden im Winter schon mal im eiskalten Fahrzeug zur Einsatzstelle fahren mussten. Das Löschfahrzeug musste sogar umgebaut werden, damit es überhaupt in die Halle passt.

„Das hat jetzt alles ein Ende und die Seeburger Kameraden haben, auch mit dem neuen Fahrzeug, nun die Technik vor Ort, die sie brauchen“, so Frandrup-Kuhr. Hinzu kommt in den nächsten Wochen ein Mannschaftstransportwagen, dann ist auch der zweite Stellplatz in der neuen Fahrzeughalle besetzt.

Von Danilo Hafer