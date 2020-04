Ortsdurchfahrt Seeburg: Ausbau der L20 verzögert sich

Seeburg

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Seeburg beginnt später als ursprünglich geplant. „Die Bauarbeiten werden erst im September, also nach den Sommerferien, beginnen. Umfangreiche Abstimmungen haben uns im Zeitplan leider acht Wochen gekostet“, erklärte Frank Schmidt, Dezernatsleiter für die Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen.

Ursprünglich sollten die Arbeiten schon in den Sommerferien mit einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt der L20 beginnen. Doch daraus wird nun nichts.

Während der Vollsperrung wären einige Landwirte nicht ohne Weiteres zu ihren Flächen gekommen. Da die Sperrung in die Erntezeit gefallen wäre, musste eine Lösung gefunden werden. Das gestaltete sich jedoch derart schwierig, sodass der Zeitplan der Baumaßnahme nun komplett über den Haufen geworfen werden musste.

Arbeiten können erst im September beginnen

Inzwischen habe man sich einigen können und einen entsprechenden Weg gefunden, damit die Landwirte weiter ihre Felder bestellen können. Das verschiebt nun jedoch den gesamten Bauplan. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll im Mai erfolgen, damit die Arbeiten im September beginnen können.

„Einen neuen Termin für die Vollsperrung kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Das hängt vom ausführenden Baubetrieb ab“, so Schmidt. Möglicherweise erfolgt die mindestens sechswöchige Vollsperrung auch erst im nächsten Jahr. Damit rechnet zumindest Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich (FWG). „Wir Seeburger finden es natürlich sehr schade, dass sich die Baumaßnahme verzögert. Gleichzeitig bietet uns das aber vielleicht die Möglichkeit, noch an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen, etwa bei der Beleuchtung“, so Wunderlich.

Ortsvorsteher lobt Landesbetrieb

Auch der Ortsvorsteher hatte in der Vergangenheit versucht, eine Lösung für das Problem der Landwirte zu finden. Eines der Hauptprobleme war, dass durch die Vollsperrung auch die Zufahrt zu einem Hofladen nicht mehr möglich gewesen wäre. „Nach dem Umzug der Feuerwehr ins neue Depot, hätte man zum Beispiel das alte Gerätehaus als Hofladen zwischennutzen können“, so Wunderlich. Zu einer Einigung sei es aber nicht gekommen.

Den Landesbetrieb kritisiert Wunderlich nicht, ganz im Gegenteil. „Herr Schmidt und seine Mitarbeiter haben wirklich geackert. Daher ist es umso trauriger, dass es nun so gekommen ist“, sagte Wunderlich.

13.000 Fahrzeuge täglich

Die L20 ist eine wichtige Pendlerstrecke von Falkensee nach Potsdam. Allein durch Seeburg rollen täglich rund 13000 Fahrzeuge. Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt sollte auf einer Länge von rund 500 Metern spezieller geräuschreduzierender Asphalt verbaut werden. Rund 1,8 Millionen Euro soll der gesamte Ausbau bis zur Bundesstraße B5 kosten. Allein der Bau der Ortsdurchfahrt soll ein Jahr dauern. Umleitungen führen über die Heerstraße.

Der Wunsch einiger Seeburger, anstelle der Ampelkreuzung einen Kreisverkehr zu bauen, konnte nicht erfüllt werden. Dafür gibt es vor Ort einfach zu wenig Platz. Außerdem ist die Verkehrsbelastung der kreuzenden Straßen zu unterschiedlich.

Von Danilo Hafer