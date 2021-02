Dallgow-Döberitz

Eine goldene Hochzeit ist ein besonderes Ereignis und wird oft Monate im Voraus bis in das kleinste Detail geplant, damit auch gar nichts schief gehen kann. Für die geladenen Gäste werden schon frühzeitig gemütliche Apartments gebucht, so dass dieses besondere Ereignis bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann. Trotz der frühzeitigen Planung, kommt es so manches Mal dann doch ganz anders. Die Veranstaltungs- und Tourismusbranche ruht seit vielen Monaten infolge der Eindämmungsmaßnahmen der gegenwärtigen Pandemie.

Ewa Klingelhöfer ist die Inhaberin der Pension Dallgow. Quelle: Viktoria Kratz

Ewa Klingelhöfer ist die Inhaberin der Pension „Dallgow“ in Dallgow-Döberitz. Seit 2013 sorgt sie gemeinsam mit ihrem Mann Frank Klingelhöfer für das Wohlergehen ihrer maximal neun Gäste. Die freundlichen Apartments verfügen über eine eigene kleine Küche, so dass sich die Gäste jederzeit selbst verpflegen können. Das Apartment im Erdgeschoss ist zudem barrierefrei und daher auch für ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer geeignet.

In jedem Apartment steht eine kleine Küche zur Selbstversorgung bereit. Quelle: Viktoria Kratz

Neustart in Deutschland

Die Inhaberin der Pension kommt gebürtig aus Schweden und hat der Liebe wegen einen Neustart in Deutschland gewagt. Zunächst lebte sie gemeinsam mit ihrem Mann viele Jahre in Berlin. Doch mit Hinblick auf die Familienplanung schauten sie sich vermehrt im Havelland nach Immobilien um. In Falkensee wurden sie schließlich fündig. Seither pendeln sie jeden Tag nach Dallgow, um sich um die Gäste in ihrer Pension zu kümmern.

Urlaubsgäste fallen derzeit weg

Doch aufgrund des Lockdowns sind die Apartments momentan ausschließlich für berufliche Übernachtungen geöffnet. Zumeist belegen Monteure, die in der Region Aufträge erhalten, die Zimmer. In den ursprünglich für zwei Personen ausgelegten gemütlichen Zimmern, wohnt jetzt oft nur eine Person. Die Gästegruppe der Urlauber fällt zudem komplett weg.

Die geringe Auslastung macht sich finanziell bemerkbar. „Ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Die Gäste werden wieder kommen, die Frage ist nur wann“, sagt die Chefin und hofft auf baldige Rückkehr zur Normalität. „Mir tut es im Herzen weh, wenn ich sehe, dass besondere Anlässe, wie die goldene Hochzeit oft nicht mehr nachgeholt werden, weil man einfach nicht weiß, wann es wieder losgeht.“

Mit Zuversicht in die Zukunft

Die Falkenseerin freut sich dennoch, Arbeiten zu können. „Die Abwechslung tut mir gut. Ich wüsste nicht, was ich ohne meine Arbeit tun würde.“ Zudem sagt sie, dass es andere Branchen, wie die Gastronomie oder Veranstaltungsbranche noch härter getroffen hätte als sie selbst. Aus diesem Grund genießt sie jeden Moment, indem sie sich um die verbliebenen Gäste kümmern kann.

Nach einem langen Arbeitstag kann sie am besten bei einem ausgiebigen Spaziergang gemeinsam mit ihrem Mann durch den Wald abschalten. Sie genießen die Natur gerne an der frischen Luft.

