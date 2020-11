Pferd stirbt bei Feuer in Dallgow: Besitzerin spricht von Mord

Dallgow-Döberitz

Der Schock sitzt noch immer tief. „Kein Mensch und auch kein Pferd hat es verdient, dass man ihm so etwas antut“, sagt die Besitzerin des 16 Jahre alten Hengstes, der in der Nacht zu Dienstag bei einem Feuer in Dallgow-Döberitz ums Leben kam.

Ihren Namen möchte die Pächterin der Pferdekoppel, die nicht aus Dallgow stammt, in der Zeitung nicht lesen, aus Angst vor weiteren Schikanen. Denn eines sei für sie klar: „Das Pferd wurde ermordet.“ Denn von alleine hätte das Tier keine Möglichkeit gehabt in den Schuppen zu gelangen. „Es muss ihn jemand dorthin geführt haben“, so die Besitzerin.

Besitzerin beklagt diverse Angriffe

Seit sieben Jahren hält sie ihre Tiere in Dallgow, habe lange nach einem geeigneten Ort gesucht. Doch schon von Beginn an, habe man ihr das Leben schwer gemacht. Tore seien geöffnet worden, damit Stuten und Hengste zusammenkommen, Stromkabel durchgeschnitten und schließlich sogar einige der Pferde mit Messern verletzt worden.

„Im letzten Jahr ist eines meiner Pferde gestorben. Ich bin davon überzeugt, dass es vergiftet wurde“, ist die Besitzerin überzeugt. Der Brand in der Nacht zu Dienstag ist der nächste traurige Höhepunkt, der aus Sicht der Frau klar auf die Rechnung des gleichen Täters geht, der schon für den Tod des ersten Tieres und die zahlreichen Beschädigungen verantwortlich sei.

Feuerwehr mit 31 Einsatzkräften vor Ort

Kurz nach 23 Uhr wurde die Dallgower Feuerwehr am Montagabend zum Einsatzort in der Nähe der Bahnhofstraße gerufen. Mehrere Zeugen hatten den Notruf alarmiert. Da zunächst das gleiche Stichwort wie bei einem Wohnungsbrand gegeben wurde, rückten auch die Kameraden aus Falkensee an. „Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein offener Holzschuppen auf einer Pferdekoppel brannte. Der dichte Rauch erschwerte die Löscharbeiten stark“, sagt Dallgows Feuerwehrchef Oliver Frandrup-Kuhr.

31 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Dafür musste zunächst eine fast 400 Meter lange Wasserversorgung aufgebaut werden, um das Löschwasser an die Koppel zu bekommen. Neben allerlei Gerätschaften für die Pferdebewirtschaftung wurden in dem Schuppen auch Futtermittel für die Pferde gelagert. Bis dahin gingen die Einsatzkräfte noch von einem ganz normalen Schuppenbrand aus.

Totes Pferd im Laufe der Löscharbeiten entdeckt

„Erst als sich der Rauch legte und das Feuer unter Kontrolle war, haben wir das tote Pferd entdeckt. Es lag zusammengekauert auf dem Boden und hatte deutliche Brandverletzungen“, so Frandrup-Kuhr. Ob das Feuer todesursächlich war, sei derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Auch ein Veterinär soll zum Einsatz gekommen sein.

Die Brandursache ist ebenfalls noch unklar. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Der angerichtete Schaden beträgt rund 20.000 Euro, doch das ist für die Pferdebesitzerin nebensächlich. „Die Dinge die im Schuppen verbrannt sind, sind alle ersetzbar, aber den Schmerz über den Verlust eines Tieres kann man so schnell nicht heilen“, sagt sie.

Den Kopf in den Sand zu stecken kommt für sie aber nicht in Frage. Sie müsse sich jetzt um die anderen Pferde kümmern. „Sie haben ja den ganzen Tag gemeinsam verbracht, zusammen auf der Koppel gelebt. Bei einem Hengst merkt man besonders stark, wie sehr er seinen Freund vermisst.“

Von Danilo Hafer