Dallgow-Döberitz

Die Umgestaltung des Dallgower Bahnhofsvorplatzes nimmt Formen an. Die Mitglieder des Ausschusses für nachhaltige Gemeindeentwicklung haben sich auf ihrer Sitzung Dienstagabend für den Bau eines im Boden eingelassenen Brunnens, nach dem Vorbild des Märkischen Platzes in Rathenow, ausgesprochen. Damit haben sie sich gegen einen zuletzt vorgestellten Vorschlag der Verwaltung entschieden, die einen großen Steinbrunnen am Rand des Platzes bauen wollte.

Platz soll weiter nutzbar bleiben

„Der eingelassene Brunnen auf der Mitte des Bahnhofsvorplatzes ermöglichst es auch weiterhin, die ganze Fläche, etwa für den Weihnachtsmarkt, zu nutzen“, erklärte der Ausschussvorsitzende Sven Richter ( CDU). Er hatte sich schon früh für eine solche Variante stark gemacht.

Anzeige

Der Springbrunnen soll nach Möglichkeit aus fünf bis sechs Düsen bestehen, die das Wasser nach oben schießen. Auch eine Beleuchtung wäre möglich. Ob die Brunnenfläche rund, eckig oder oval gestaltet werden soll, müsse noch geklärt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit Jahren wird über eine Umgestaltung des Platzes diskutiert. Quelle: Danilo Hafer

„Der Springbrunnen ging als Sieger aus der Abstimmung über den ersten Bürgerhaushalt im vergangenen Jahr hervor und sollte daher jetzt auch umgesetzt werden“, so Richter. Zum Springbrunnen-Vorschlag gehörte auch eine Pergola, die den Platz etwas gemütlicher machen soll. „Hier waren wir uns im Ausschuss einig, dass es eine haltbare Lösung geben muss, also keine Pergola aus Holz.“ Die Verwaltung soll dazu nun Varianten erarbeiten, wie die großen Blumenquader mit einer solchen Pergola verbunden werden können. Theoretisch stehen für Springbrunnen und Pergola insgesamt 50 000 Euro aus dem Bürgerhaushalt zur Verfügung.

Busspur wird verkleinert

Auch an anderer Stelle gab der Ausschuss ein klares Votum ab. Im Zuge der notwendigen Sanierung der Busspur vor dem Bahnhof soll diese verkleinert werden. „Dadurch wird mehr Platz zwischen Busspur und Bahnhof für Fußgänger geschaffen“, so Richter. Derzeit verfügt die Busspur über zwei Fahrstreifen. Die Breite der Spur führt dazu, dass auch immer wieder Autos dort lang fahren. Auch dieses Problem soll damit behoben werden.

Über die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes diskutieren die Dallgower schon seit vielen Jahren. Als „poststalinistisch“ wurde das Aussehen des Platzes in der Vergangenheit nicht nur einmal beschrieben. Verweilen wollte hier niemand. Dabei ist in den vergangenen Jahren viel passiert. Östlich des Platzes entstand die sogenannte „Neue Mitte“, mit Einkaufsmöglichkeiten und Wohnungen. Westlich entsteht ein Seniorenwohnprojekt.

Es gab auch schon die Idee, Kunst in Form mehrerer Skulpturen auf dem Platz aufzustellen. Um das Vorhaben ist es ziemlich ruhig geworden, ebenso um den Vorschlag, einen Wochenmarkt zu etablieren.

Von Danilo Hafer