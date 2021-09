Dallgow-Döberitz

Am Mittwochmorgen bemerkte ein Mann in Dallgow-Döberitz den Diebstahl seines Motorrads der Marke BMW mit dem amtlichen Kennzeichen M-NT257. Dieses war zuvor in der Einfahrt unter einem Carport abgeparkt. Beamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf.

Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 11 000 Euro. Ein zweites Motorrad (HVL-Z 900) wurde ebenfalls in Dallgow-Döberitz gestohlen. Der Schaden hier: 10 000 Euro.

Von MAZonline