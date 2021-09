Dallgow

Ein Mann ist am Donnerstag um 1.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Dallgow-Döberitz gegen einen Zaun gefahren. Ein Zeuge rief die Polizei. Beamte begaben sich sofort vor Ort, konnten aber nur noch das Fahrzeug finden. Der Fahrer war vom Unfallort geflohen.

Weitere eingesetzte Beamte konnten den Fahrzeughalter kurze Zeit später feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Weil er angab, nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, wurde ihm in einem Krankenhaus gleich zwei Mal Blut abgenommen. So konnte beurteilt werden, wie sich der Promillewert veränderte und ob dies seinen Angaben entsprach.

Gegen den 50-Jährigen wird nun ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht.

Von MAZonline