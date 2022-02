Dallgow

Ein Mitarbeiter einer Schule in Dallgow-Döberitz hat am frühen Montagmorgen mehrere Schmierereien an Fensterscheiben bemerkt und informierte die Polizei.

Beamte untersuchten den Tatort und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Insgesamt entstand ein Schaden an dem Gebäude in Höhe von rund 200 Euro.

Von MAZonline