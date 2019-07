Dallgow-Döberitz

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Geschäftes werden diese beiden Personen gesucht. Sie sollen am Vormittag des 10. Januar 2019 in der Germanenstraße in Dallgow-Döberitz die Seitenscheibe eines VW-Transporters eingeschlagen und eine darin befindliche Handtasche entwendet haben. Kurze Zeit später haben sie mit einer EC-Karte, die aus der zuvor entwendeten Handtasche entnommen wurde, in einem nahegelegenen Einkaufspark Waren im Wert von mehreren hundert Euro bezahlt.

Wer die auf dem Bild abgelichteten Personen kennt, Hinweise zu ihrer Identität machen kann oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, sollte sich an die Polizei wenden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 03322/ 27 50 an die Polizeiinspektion Havelland oder jede andere Polizeidienststelle. Man kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal der Polizei nutzen. Dieses findet man unter: www.polbb.eu/hinweis

