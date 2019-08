Dallgow-Döberitz

Einen Einbruch in ihr Gartenhaus im Finkenweg in Dallgow-Döberitz meldeten die Eigentümer Samstagvormittag der Polizei. Die Diebe hatten sich in der Nacht zuvor gewaltsam Zutritt durch ein Fenster verschafft.

Im Innern durchstöberten sie alles und entwendeten unter anderem einen Pool-Roboter. Die Schadenshöhe beläuft sich einschließlich der Zerstörungen am Fenster auf etwa 900 Euro. Polizisten nahmen eine Anzeige auf und sicherten Spuren.

Von MAZ online