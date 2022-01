Dallgow-Döberitz

Er war eines der bekanntesten Gesichter in Dallgows Kommunalpolitik. Nach zwölf Jahren Engagement, davon die letzten sieben als Vorsitzender der Gemeindevertretung, entschied sich Ralf Böttcher Mitte Dezember zum Rücktritt von all seinen politischen Ämtern.

Gut zwei Wochen später sind die zahlreichen Telefonanrufe abgeebbt, Böttcher selbst hatte über die Feiertage Zeit zu reflektieren. „Mit der Entscheidung bin ich absolut zufrieden, sie ist natürlich schon etwas länger gereift und es ging nur noch um die Frage wann“, bekräftigt er .

Den „Spagat“ nicht mehr hinbekommen

Seit dem Sommer reifte der Beschluss, der im Unterschied zu den zahllosen kommunalpolitischen Entscheidungen in den vergangenen Jahren diesmal ein sehr persönlicher war. „Diesen Spagat auf der einen Seite, den Bürgermeister aus der eigenen Partei zu haben, auf der anderen Seite die mir selbst auferlegte Ausgeglichenheit zur Gemeindevertretung, den habe ich nicht mehr hinbekommen“, erklärt er im MAZ-Gespräch.

Böttcher wolle nicht „dauerhafter Nestbeschmutzer der CDU“ werden und habe sich deshalb für den Rücktritt und zusätzlich den Austritt aus der CDU entschieden. Darüber hinaus wird er künftig ebenfalls nicht mehr in zwei Kita-Ausschüssen, den kommunalen Netzbeiräten und im Polizeibeirat sitzen.

Sitzungen in der Schwanenschenke

Vom Beginn seiner politischen Tätigkeit bis zur jetzigen Entscheidung hat sich in Dallgow viel verändert. Böttcher zog erst 2005 mit seiner Frau Angelika aus Berlin-Tiergarten in den Speckgürtel der Hauptstadt. Während des Hausbaus kam er mit dem Bauamt und der Dallgower Verwaltung in Kontakt und besuchte fortan regelmäßig als Einwohner verschiedene Ausschüsse und Sitzungen.

Die fanden zu diesem Zeitpunkt noch beispielsweise in der Dallgower Feuerwache oder der Schwanenschenke statt, in deren Räumen sich heute eine Physiotherapiepraxis befindet. 2007 trat er in die CDU ein, 2009 wurde der Polizeibeamte im Ruhestand sachkundiger Einwohner im Ordnungsausschuss, ein Jahr später auch im Bauausschuss.

Rathaus als erstes Projekt

Zu dieser Zeit ging es im rasant wachsenden Dallgow unter anderem um einen neuen Standort für das Rathaus. Der heute 62-Jährige setzte sich als sachkundiger Einwohner entgegen des eigenen Parteistandpunktes für einen Neubau in der Wilmsstraße ein, der Mitte 2019 mit der Eröffnung des neuen Gebäudes Wirklichkeit werden sollte. Das Rathaus war damals das erste große Projekt, mit dem der Kommunalpolitik-Neuling in Kontakt kam.

2012 rückte er als Gemeindevertreter für die verstorbene Parteikollegin Edelgart Madler nach. An seine erste Sitzung als Gemeindevertreter erinnert er sich noch genau: „Ich saß vom Vorsitzenden aus gesehen ganz hinten links und habe deshalb mit dem einen Ohr immer die Kommentare der Besucher mitbekommen und auf dem anderen Ohr den Sitzungsleiter“, erzählt er.

Seit 2014 Sitzungsleiter der Gemeindevertretung

Heute nur schwer vorstellbar, gab es auch für ihn in der ersten Sitzung eine Art Schwellenangst, sich zu Wort zu melden. „Sagst du jetzt was dazu oder lässt du es und lässt lieber die erfahrenen alten Hasen reden“, sei es ihm damals noch durch den Kopf gegangen, erinnert er sich.

Bei der Kommunalwahl 2014 wurde Ralf Böttcher im Amt des Gemeindevertreters bestätigt und von den Kollegen zusätzlich zum Vorsitzenden gewählt, der die Sitzungen der Gemeindevertretung leitet. Bei mitunter hitzigen Diskussionen zwischen den Vertretern der Parteien musste Böttcher Ruhe bewahren.

Kühle Diskussionsleitung

„Es ist grundsätzlich richtig, in der Politik Emotionen zuzulassen, aber mit Emotionen kann man eine Sitzung nicht leiten“, betont der 62-Jährige, der sich in solchen Situationen auf die Diskussionslenkung und seinen Notizzettel für die Reihenfolge der Wortmeldungen konzentrierte.

Solch aufgeheizten Gespräche gab es beispielsweise, als es um den Anbau der Grundschule in der Wilmsstraße ging, der laut Böttcher zu einem der härtesten Gemeindeprojekte in seiner Amtszeit avancierte. Auch, als der damalige Bürgermeister Jürgen Hemberger 2016 krankheitsbedingt für etwa anderthalb Jahre ausfiel, gab es für Böttcher viel zu tun. Gemeinsam mit anderen Gemeindevertretern und der Verwaltung übernahm er die Aufgaben des Bürgermeisters.

Anrufe an Heiligabend

Auch Anrufe von aufgebrachten Dallgowern am Heiligabend oder Sturmklingeln mitten in der Nacht gehörten zum Amt dazu. Das ging so weit, dass ihm seine drei erwachsenen Kinder schon einmal „die Gelbe Karte gezeigt haben“. Dennoch habe ihn seine Familie, allen voran Ehefrau Angelika, während der gesamten Zeit bedingungslos unterstützt.

„Ich kannte es eigentlich nicht anders, schon durch den Polizeiberuf, dass er an Feiertagen nicht immer präsent war oder dass an Heiligabend der Pieper losging“, erinnert sie sich. „Aber ich habe ihn darin immer bestärkt, weil ich gesehen habe, dass es ihm auch Spaß und Freude macht“, ergänzt die Frau, mit der Ralf Böttcher seit 40 Jahren verheiratet ist.

Abschied für den „Parlamentspräsidenten“

Mit solchen Arbeitszeiten ist nun Schluss für den ehemaligen „Parlamentspräsidenten“, wie er sich augenzwinkernd an die Bezeichnung von so manchem Gemeindevertreter erinnert. Er gehe mit dem Gefühl, dass er „tatsächlich für diese Gemeinde viel Positives bewegt“ habe.

„Jetzt muss ich lernen, mich zurückzunehmen und akzeptieren, dass es nun Dinge gibt, die mich jetzt nichts mehr angehen“, schließt er. Mit dem jetzigen Schritt wird Böttcher in Zukunft wohl wieder mehr Zeit für seine Kinder und Enkelkinder haben als in den vergangen zwölf Jahren.

Von Max Braun