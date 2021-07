SV Dallgow 47: Bernd Münchow ist der Meister des Fußballrasens

Dallgow-Döberitz

„Als ich hier angefangen habe, war der Platz noch mehr schwarz als grün“, erinnert sich Bernd Münchow mit einem Blick auf den von Nieselregen bewässerten Kunstrasenplatz in der Charlottenstraße.

Der 69-Jährige ist seit etwa 21 Jahren eine Instanz auf dem Dallgower Fußballrasen, obwohl er selbst seit Jahren nicht mehr aktiv kickt. Als Platzwart kümmert er sich um fast alles, was auf und neben dem Platz steht, wächst oder gebaut wird.

Fliesenlegen auf dem Fußballplatz

In seiner Anfangszeit, erinnert er sich, war außen um den Platz herum mehr Gras als auf dem Platz, der zum Großteil nur aus dunkler Erde bestand. In mühevoller Kleinstarbeit stach der Rasenhüter das Gras am Rande des Platzes aus und pflanzte es in kleinen Quadraten auf den kargen Platz.

Der ausgestochene Rasen hatte schon gut ausgebildete Wurzeln und breitete sich nach und nach aus. Über diese Art Fliesenlegen entstand ein immer grüner werdender Grasteppich. Das erklärt auch, wieso ihm in der Vergangenheit wohl häufig das Herz blutete, wenn nach dem intensiven Training der Rasen umgepflügt war, oder die Wildschweine und Maulwürfe sich im Strafraum ausgetobt hatten.

Ursprünglich kommt der sechsfache Vater aus Brieselang und zog erst 1988, also kurz vor der Wende nach Dallgow. Den Rasenplatz kannte er allerdings schon aus seinen Zeiten als aktiver Fußballer. Bereits im Grundschulalter, Ende der 1950er-Jahre, spielte Münchow für Grün-Weiß Brieselang und war regelmäßig zu Gast in der Charlottenstraße.

Damals umzog den Rasenplatz noch eine Aschebahn und wo heute der Schotterparkplatz liegt, wärmte man sich auf einem Ascheplatz auf. Der 1952 eröffnete Platz war zu dieser Zeit gut in Schuss, erinnert er sich. Auch in Dallgow stand er noch selbst auf dem Platz, eine Meniskusverletzung und ein Bruch des Schulterblattes sorgten für einen Ausklang der Fußballerischen Karriere.

Sohn ist Vereinsmitglied von Geburt an

Seine sechs Söhne konnten sein Erbe als Spieler und Trainer beim SV Dallgow weiterführen. Sein ältester Sohn ist mittlerweile der am längsten aktive Trainer im Verein, weiß Münchow, der ebenfalls Trainer und Betreuer beim SV Dallgow war.

Seinen jüngsten Sohn habe er bereits am Tag der Geburt im Verein angemeldet. „Um vier Uhr nachts hat meine Frau entbunden und um acht Uhr habe ich ihn im Verein angemeldet“, erinnert er sich stolz, auch wenn sein Junior heute nur noch passives Mitglied ist.

Lockerungsgerät statt Rasenmäher

In den vergangenen 21 Jahren war Bernd-Rüdiger Münchow, wie er mit vollständigem Namen heißt, unter verschiedensten Anstellungsarten als Platzwart beim SV Dallgow tätig. Heute arbeitet der seit knapp vier Jahren berentete Familienvater gegen eine Aufwandsentschädigung jeden Tag am Platz.

Seit der Fertigstellung des Kunstrasenbelags im vergangenen Jahr hat sich einiges an der Platzwart-Arbeit verändert. Jetzt nutzt der gelernte Zerspanungsmechaniker statt Rasenmäher und Kreide ein Reinigungs- und Lockerungsgerät, das mit einem kleinen Fahrzeug über den Plastikrasen gezogen wird.

Das Lockerungsgerät sammelt Kork-Granulat auf und verteilt es gleichmäßig, um einer Ansammlung der kleinen Körnchen vorzubeugen. Quelle: Max Braun

So soll das Kork-Granulat verteilt und der Platz von Blättern und Geäst befreit werden. Eine Lockerungsfahrt über den ganzen Platz dauert dabei bis zu vier Stunden. Hier soll es nicht so aussehen, wie auf dem Kunstrasenplatz an der B 5, wo sich das schwarze Granulat bereits an vielen Stellen gesammelt hat und beim Aufprallen des Balls nach oben stobt.

Trotz der vielen Modernisierungen im Zuge des Umbaus trauert er dem Rasenplatz schon etwas hinterher, obwohl bei diesem ständig Ausbesserungsbedarf bestand. „Hier ist einfach eine spezielle Atmosphäre“, erklärt er.

Sonderlob von den Turbine-Spielerinnen

Wenig überraschend deshalb, dass einer seiner Lieblingsmomente im Verein auch hier erlebte: Nach dem vermutlich zuschauerstärksten Spiel des Jahres 2018, als die Herrenmannschaft des SV Dallgow gegen die Damen-Profimannschaft von Turbine Potsdam spielte, erkundigte sich Bernd Münchow bei Trainerinnen und Spielerinnen nach den Platzverhältnissen.

„Ich habe gefragt, ob noch alle Knochen heile sind nach dem Spiel auf unserem Acker.“ Als die Damen ihn daraufhin verwundert ansahen und meinten, so einen Rasen hätten sie gern bei jedem Spiel, stand dem langjährigen Turbine-Fan, schon eine Träne im Auge, gibt er zu.

Das zweite Wohnzimmer

Ans Aufhören denkt er auch deshalb noch lange nicht und will hier so lange bleiben “bis er tot umfällt“, sagt er überzeugt. „Der Rasenplatz ist zu meinem zweiten Wohnzimmer geworden“, bekräftigt der treue Platzwart zum Abschluss.

Von Max Braun