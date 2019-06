Dallgow-Döberitz

Einige Namensschilder müssen vor der ersten Sitzung der Dallgower Gemeindevertretung neu gedruckt werden. Denn nach der Wahl ziehen neben elf bekannten Gesichtern auch sechs Neulinge in die Gemeindevertretung ein.

Zur Galerie Die Gemeinde Dallgow-Döberitz hat eine neue Gemeindevertretung gewählt. Die MAZ hat die Mitglieder in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Stärkste politische Kraft bleiben auch nach der jüngsten Kommunalwahl die Christdemokraten. Sie dürfen fünf Abgeordnete stellen, mussten aber einen Sitz einbüßen. Neben Sven Richter, der mit 1266 Stimmen die meisten Stimmen für die CDU einholte, Ralf Böttcher, Jörg Vahl und Fritz Kluchert, wird künftig Sven Haushalter die CDU-Fraktion ergänzen. Eine Frau hat es bei den Christdemokraten nicht ins Parlament geschafft.

Grüne verdoppeln Sitze

Ganz anders bei den Grünen, die selbst von einem grandiosen Ergebnis sprechen. Die Partei konnte ihre Sitzanzahl verdoppeln, schickt drei Frauen und einen Mann in die neue Gemeindevertretung und ist damit zweitstärkste Kraft. Martina Giebelhäuser und Anna Mohn werden künftig als Newcomer grüne Themen in das höchste Dallgower Gremium einbringen. Weiter dabei sind die alten Hasen Petra Budke und Peter-Paul Weiler.

Während die Grünen künftig doppelt so viele Sitze haben, hat sich die SPD nach der Wahl quasi halbiert. Einzig Theodor Hölscher und Marc Lampe haben es für die Sozialdemokraten wieder in die neue Gemeindevertretung geschafft. In der vergangenen Legislaturperiode bekleidete die SPD noch vier Sitze.

Einen Sitz weniger hat künftig die Freie Wählergemeinschaft (FWG). Neben Harald Wunderlich und Brigitte Block aus Seeburg erhält Sascha Labenski einen Platz in der Gemeindevertretung. Block und Wunderlich werden zudem, gemeinsam mit Norbert Weber, im Seeburger Ortsbeirat sitzen.

AfD kann zweiten Sitz nicht besetzen

Gänzlich neu dabei in Dallgow-Döberitz ist die AfD, die aus dem Stand 11,1 Prozent erreichte. Damit stünden der Alternative für Deutschland rechnerisch eigentlich zwei Sitze zu. Da es mit Lena Duggen jedoch nur eine Kandidatin gibt, bleibt der zweite Sitz unbesetzt. Lena Duggen holte mit 1696 Stimmen die meisten Stimmen aller in Dallgow angetretenen Kandidaten. Auf Platz zwei schaffte es bei der Stimmenanzahl Sven Richter, gefolgt von Ralf Böttcher.

Einen Sitz bekleidet künftig auch die FDP. Für die Liberalen zieht Volker Stark in die Gemeindevertretung ein. Die FDP erreichte 3,7 Prozent. Und wie schon in den vergangenen Jahren wird Dagmar Schubert für die Linke an der Gemeindepolitik mitarbeiten.

Sitzungen künftig im neuen Rathaus

Die neu gewählte Gemeindevertretung kann sich insbesondere auf eine bessere Arbeitsatmosphäre freuen. Während Gemeindevertretersitzungen, aber auch die der Ausschüsse, in den vergangenen Jahren im Versammlungssaal der Feuerwehr und der Kita Wald- und Wiesenstrolche stattfinden mussten, werden die Gremien künftig im modern ausgestatteten Sitzungssaal des neuen Rathauses zusammenkommen. Die erste konstituierende Sitzung ist für den 18. Juni um 18 Uhr angesetzt.

Mit mehr Parteien und Wählergruppen wird es in der Dallgower Gemeindevertretung sicherlich diskussionsfreudig bleiben.

Von Danilo Hafer