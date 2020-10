Sechs Wochen Wahlkampf: Dallgow fiebert Bürgermeister-Wahl entgegen

Dallgow-Döberitz

Sechs Wochen intensiver Wahlkampf liegen hinter den drei Frauen und vier Männern, die an diesem Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz Nachfolger von Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) werden wollen. Der 65-Jährige geht Ende dieser Woche in den Ruhestand. Er war 15 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde.

Die Corona-Pandemie stellte die Kandidaten in diesem Jahr vor eine große Herausforderung, ließ den Wahlkampf anders aussehen, als es sonst üblich ist. Große öffentliche Veranstaltungen gab es nicht. Die Kandidaten beschränkten sich meist auf den Haustürwahlkampf oder Online-Veranstaltungen, wie das von der MAZ moderierte Online-Wahlforum, oder eigene Formate.

Sieben Kandidaten treten an

Marc Lampe (parteilos), Anna Mohn (Grüne), Kerstin Richter ( SPD), Sven Richter ( CDU), Markus Rohrbeck (parteilos), Vivien Tharun (Die Partei) und Harald Wunderlich (FWG) haben in den vergangenen Wochen um die Gunst der Wähler gekämpft. Sie alle wollen als neuer Verwaltungschef künftig die Geschicke der Gemeinde leiten.

Zuletzt enthielt der Wahlkampf jedoch ein paar unschöne Szenen. Die Grünen-Kandidatin bezichtigte ihre Mitbewerber Sven Richter und Marc Lampe, Falschbehauptungen – sogenannte Fake-News – zu verbreiten. Sowohl Anna Mohn als auch Sven Richter veröffentlichten dazu eigene seitenlange Fakten-Checks, um ihre Sicht der Dinge dazulegen. Was für die eine Fake-News waren, war für den anderen schlicht „wahlkämpferisches Säbelrasseln“.

Plakate wurden zerstört

Doch auch klassische Wahlkampfstörer waren in den vergangenen Wochen am Werk, wie Kandidatin Vivien Tharun mehrfach erfahren musste. Wurden ihre Wahlplakate am Märkischen Platz gleich zu Beginn mit Hitlerbärtchen beschmiert, wurden in dieser Woche unzählige Plakate gänzlich zerstört. „Für sachdienliche Hinweise, die dazu führen, dass der Täter gefunden wird, lobe ich 50 Euro aus“, schreibt sie dazu auf ihrem Instagram-Profil.

Zerstörte Wahlplakate der Kandidatin Vivien Tharun. Quelle: privat

Besonders ist auch die Kandidatur von Markus Rohrbeck, der dafür extra aus der CDU austrat, die ja schon im Frühjahr Sven Richter zu ihrem Kandidaten gekürt hatte.

Sonst herrschte im Dallgower Wahlkampf oft inhaltlich große Übereinstimmung. Ehrenamt fördern, mehr für die Kinder- und Jugendarbeit tun, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Nicht ganz so einig waren sich die Kandidaten bei den Themen Verkehr und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

8311 Wahlberechtigte

8311 Dallgower sind an diesem Sonntag zur Wahl aufgerufen, darunter 155 Erstwähler. Bei Bürgermeisterwahlen dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Die insgesamt acht Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Doch nicht jeder wird am Sonntag den Gang zur Urne auf sich nehmen. Die Briefwahl ist in diesem Jahr, wohl auch wegen der Corona-Pandemie, beliebter denn je.

„Bis jetzt sind bei uns 1711 Briefwahlanträge eingegangen. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr waren es nur 1350. Hier ist die Beteiligung also schon einmal größer“, erklärte Dallgows Wahlleiterin Birgit Mattausch. Die Corona-Pandemie stellte die Verwaltungsmitarbeiterin vor Herausforderungen bei der Vorbereitung der Bürgermeisterwahl. „Wir müssen in den Wahllokalen darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden, wir stellen Schutzwände auf und müssen auch die Ein- und Ausgänge voneinander trennen. Das ist ein deutlich größerer Aufwand als bei bisherigen Wahlen“, so Mattausch.

Maske und Stift mitbringen

Und auch die wahlberechtigten Bürger müssen für ihre Stimmabgabe in diesem Jahr an mehr denken als nur an ihre Wahlbenachrichtigung oder den Personalausweis. „Wegen der Corona-Einschränkungen bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger in den Wahllokalen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und ein eigenes Schreibgerät mitzubringen“, so Mattausch. Sollte jemand den eigenen Stift vergessen, gibt es in den Wahllokalen einige Reservestifte. Die Stimmabgabe ist also sichergestellt.

Ob einer der sieben Kandidaten am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, ist eher unwahrscheinlich. In diesem Fall kommt es am 15. November zur Stichwahl.

Fakten zur Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) war seit 2005 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz. Der 65-Jährige geht zum 31. Oktober regulär in den Ruhestand. Seine Amtszeit wäre eigentlich erst im nächsten Jahr zu Ende gegangen. 2013 hatte sich Hemberger in der Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Alexander Lamprecht durchgesetzt. Seit 1993 werden hauptamtliche Bürgermeister in Brandenburg direkt von den Bürgern gewählt. Zur Wahl ist eine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen nötig. Erzielt keiner der Kandidaten diese im ersten Wahlgang, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen. Diese Mehrheit muss jeweils mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen umfassen. Erhält keiner der beiden Bewerber in der Stichwahl diese Mehrheit, so wählt in diesem Fall die Gemeindevertretung den Bürgermeister.

Von Danilo Hafer