Seeburg: Ärger an der Superbaustelle

Seeburg

Die Bauarbeiten in Seeburg erregen die Gemüter und das auf verschiedene Weise. „Wir versuchen, die Dinge zu optimieren“, heißt es aus dem Tiefbauamt der Gemeinde Dallgow-Döberitz. „16 Minuten Wartezeit für Fußgänger an der Bushaltestelle, das soll besser werden“, sagt Holger Schmidt, der am Donnerstag an der Baustellenberatung vor Ort teilgenommen hat.

Bedarfsampel in Seeburg möglich

Die Ampelphase an der Landesstraße soll anders eingestellt werden, möglich wäre eine Bedarfsampel für die Busse. „Der Busverkehr von und nach Potsdam rollt weiter über die Baustellen, allerdings kommt es wegen der langen Wartezeiten zu einigen Verzögerungen“, bestätigt Holger Schmidt. Besagte Ampel könne da etwas helfen.

Straßenbau: Umbau der Kreuzung in Seeburg L20 Quelle: Marlies Schnaibel

Im derzeitigen Bauabschnitt wird in Seeburg an der Dorfkreuzung und auf Höhe der Feuerwehr gebaut. Verantwortlich ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Über den Gehweg ist eine sogenannte Baustraße eingerichtet, einspurig kann der „Notverkehr“ fließen, geregelt durch Ampeln.

Viele Autofahrer kommen über Engelsfelde nach Seeburg

Das bedeutet eigentlich: Busse, Rettungsfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger sind hier zugelassen. „Aber wir wissen, dass auch viele Autofahrer diese Strecke nach wie vor benutzen“, sagt Holger Schmidt. Die Dallgower sind auch nicht froh darüber, wie die Berliner die Strecke über Engelsfelde und Seeburg ausgeschildert haben, dort ist nämlich nur der Lkw-Verkehr gesperrt. So sind deutlich mehr als nur die Anlieger hier unterwegs.

Autos nach Groß Glienicke und Potsdam fahren durch Baustelle

Autos, die illegal gesperrte Straßen befahren, das beklagt auch der Dallgower Dirk Pfannschmidt. Und das schon seit Monaten. Auf dem Abschnitt südlich von Seeburg in Richtung Potsdam nutzen viele Pkw die Strecke trotz Sperrung. „Die Aggressivität der Autofahrer hat noch zugenommen“, sagt der passionierte Radfahrer, der die Strecke regelmäßig fährt. Beschimpfungen und dichtes Auf- und Vorbeifahren gehören da zum Radelalltag, beschreibt er die Situation. Er hat erlebt, wie Kraftfahrer einen Radfahrer mit Worten angefahren haben, er solle doch bitte einen Fahrradweg benutzen.

Die Straße bei Seeburg ist gesperrt. Quelle: privat

„Aber der ist jedoch gesperrt“, sagt Dirk Pfannschmidt. Was ihn außerdem ärgert, ist seine Beobachtung, dass die Polizei die Kontrollen offensichtlich eingestellt hat. Obwohl er oft die Strecke fährt, habe er noch nie eine Polizeikontrolle an der L 20 gesehen.

Die Polizei sieht das anders: „Die Baustelle und insbesondere das bestehende Durchfahrtsverbot in Seeburg in Fahrtrichtung Potsdam liegen auch weiterhin im Augenmerk der Polizeiinspektion Havelland. Derzeit werden zu unregelmäßigen Zeiten weiterhin Kontrollen an der genannten Baustelle durchgeführt. Diese sind auch in Zukunft vorgesehen“, bestätigt Stefanie Wagner-Leppin von der Polizeidirektion West. Die Polizei kontrolliert und fischt immer wieder Durchfahr-Sünder aus dem Verkehr.

Von Marlies Schnaibel