Seeburg

Der Halter eines Motorrades in Seeburg musste am Freitagabend gegen 18.30 Uhr feststellen, dass unbekannte Täter seine KTM Husqvarna entwendet haben. Der Halter hatte sein Motorrad einen Abend zuvor auf dem Bürgersteig vor seinem Grundstück in der Milanstraße abgestellt.

Wer Beobachtungen zu dem Diebstahl oder zu tatverdächtigen Personen/ Fahrzeugen gemacht haben, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter Telefon 03322/2750 zu wenden oder aber an die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ Havelland