Pfau „Freddy“ schaute plötzlich beim Grillen vorbei

Ein Pfau ist seit Samstagabend zu Gast bei einer Seeburger Familie. Nichtsahnend saß Bettina Fritsch mit ihrer Familie und Besuch beim Grillen, als plötzlich ein Pfau um die Ecke geschlendert kam.

„Wir haben erst einmal große Augen gemacht, das ist ja nicht alltäglich. Er stolzierte hier herum, als ob er hierher gehört. Menschen scheint er zu kennen, wir konnten bis auf einen Meter an ihn herangehen“, sagt Bettina Fritsch.

Pfau war schon in Spandau und Kladow zu sehen

Die Seeburgerin hat daraufhin bei Facebook einen Post gestartet und nachgefragt, ob jemand wisse, wohin dieser Pfau gehöre. Viele User schickten ihr Fotos und Kommentare. So soll das Tier in den vergangenen Wochen des Öfteren in Spandau, Kladow und auch am Hahneberg gesichtet worden sein.

„Er fühlt sich hier sichtlich wohl, stolziert über die große Wiese und inspiziert unseren Garten“, sagt sie.

Liebevoll Freddy getauft

Bei der Gartenarbeit am nächsten Tag folgte der Vogel ihnen neugierig auf Schritt und Tritt. Sie haben ihn nun liebevoll Freddy getauft.

„Wir haben noch am Pfingstsonntag beim Naturschutzbund NABU, der Nottierhilfe Potsdam und der Pfaueninsel angerufen, um zu erfragen, was wir nun mit Freddy machen sollen. Aber leider haben wir niemanden erreichen können.“

So habe sie erst einmal gegoogelt, was so ein Pfau frisst. „Freddy stört uns nicht, von uns aus könnte er hierbleiben, aber das ist für so ein Tier nicht artgerecht“, sagt die Seeburgerin.

Von Hannelore Berg