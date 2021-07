Seeburg: Radfahrer stürzt gegen Baustellenbarke

Seeburg

In dem Baustellenbereich zwischen Seeburg und Groß Glienicke verlor am Sonntagmorgen ein Radfahrer aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad. Er kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Baustellenbarke. Darauf kam der 47-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer im Bereich der Schulter. Rettungskräfte kümmerten sich kurz darauf um den Radfahrer und brachten ihn für weiteren Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus. Sachschaden ist nicht entstanden. Angehörige kümmerten sich kurz danach um das Fahrrad des Mannes. Die Polizei hat den Unfall protokolliert

Von MAZonline