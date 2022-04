Seeburg: So sehen die Ideen für eine Neugestaltung des Ortskerns aus

Seeburg

Die noch immer laufenden Bauarbeiten an der L 20 bei Seeburg prägen das Erscheinungsbild des derzeitigen Ortskernes. Schilderwald und Baustoffberge statt Dorfcharakter. Doch auch ohne die derzeitigen Auswirkungen des Straßenbaus ist im eigentlichen Zentrum des Ortes zu wenig los, finden die Mitglieder der Arbeitsgruppe Ortskern in Seeburg.

Harald Wunderlich (Freie Wähler) leitet die AG, die sich schon lange vor dem Aufriss der L 20 mit der Entwicklung des Ortskerns beschäftigt. In der AG arbeiten sowohl die Mitglieder des Seeburger Ortsbeirates sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. „Seeburg hat nicht mehr die historische Form eines Dorfes, sondern eher die eines Hundeknochens“, vergleicht der Seeburger Ortsvorsteher die Form des Ortes.

Dieser hat sich entlang der alten Dorfstraße entwickelt, an dessen Enden jeweils Neubaugebiete in die Breite gewachsen sind. Die eigentliche Dorfmitte samt Kirche wird darüber hinaus durch die L 20 zerschnitten. Dadurch ist im Dorfkern selbst weniger los, der aktuell aus Grünflächen und dem ausgetrockneten alten Dorfteich besteht.

Konkret geht es um den Bereich zwischen der Straßenkreuzung der L 20 und der Straße „Am Berg“ im Westen Seeburgs. Auf dieser Fläche soll eine parkähnliche Anlage entstehen, durch die ein Spazierweg führt. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Bereich an der Kreuzung inklusive dem Platz vor der Kirche bis hin zur Straße „Am Berg“ neu zu gestalten und den Dorfkern so attraktiver zu machen“, bekräftigt Wunderlich.

Der alte Dorfteich ist schon lange nicht mehr als solcher zu erkennen. Quelle: Max Braun

Der Weg soll am alten Dorfteich vorbeiführen, der aktuell lediglich eine bewachsene Grube am Straßenrand ist. Dennoch klassifiziert die untere Naturschutzbehörde ihn aktuell als Teichbiotop, berichtet Wunderlich. Was hier baulich in welchem Umfang möglich ist, müsse daher noch geklärt werden. Ein Vorschlag wäre, den Weg über Stelzen wie eine Art Steg am Dorfteich entlangzuführen, der perspektivisch auch wieder dauerhaft Wasser führen sollte.

Vorrangig gehe es in der AG jedoch erstmal um die Planung des Weges. Der Seeburger Dorfladen ist auch in die Gespräche der Arbeitsgruppe involviert. Hier denkt man über eine bewirtschaftete Außenterrasse nach, die auch außerhalb der Öffnungszeiten des Dorfladens zum Verweilen einlädt.

Bücherstationen und Backofen

Für den Platz vor der Kirche ist eine speziell angefertigte Rundbank angedacht, die im Rahmen des Projektes „Von Bank zu Bank im Havelland“ gefördert wird. Am Spazierweg will man beispielsweise Telefonzellen zum Büchertausch aufstellen, ähnlich wie die bereits bestehende Tauschstation im Dallgower Dichterviertel. Zwei alte Telefonzellen habe man dafür schon organisiert, berichtet Wunderlich. Auch ein Brotbackofen nach Pausiner Vorbild ist unter den Ideen für den neuen Ortskern.

In puncto Planung und Umsetzung sind jedoch noch einige Schritte zu gehen. Noch befindet sich das Vorhaben in einer sehr frühen Phase. Viele der Vorstellungen für den Ortskern sind lediglich Ideen. Diese müssen zuerst in ein zusammenhängendes Konzept gegossen werden, über das dann im Seeburger Ortsbeirat, verschiedenen Ausschüssen und schließlich der Gemeindevertretung diskutiert würde. Erst dann könnten weitere konkrete Planungen in Auftrag gegeben werden.

Viele Fragen offen

2013 wurde schon einmal ein Planungsbüro mit dem Projekt betraut, bei dessen Arbeit eine großformatige, etwa zwei Meter lange Planzeichnung entstand. Die dient der AG als Planungsgrundlage, ist jedoch durch die inzwischen erfolgte Neubebauung mit Reihen- und Einfamilienhäusern nicht mehr aktuell und somit auch nicht mehr in dieser Form umsetzbar.

Das Konzept für den Ortskern soll ebenso Möglichkeiten der finanziellen Förderung aufzeigen, die im Hinblick auf den angespannten Haushalt der Gemeinde nicht unbedeutend sein dürften. Wunderlich peilt die Erstellung eines solchen Konzeptes durch die AG noch in diesem Jahr an. Es sei in diesem Zusammenhang allerdings noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, prophezeit er für künftige Diskussionen.

Von Max Braun