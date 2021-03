Seeburg: So sehen die Pläne für die Havellandhalle aus

Seeburg

Auf dem roten Sand der Tennisplätze spielen sich die ersten sportbegeisterten Gäste der Havellandhalle warm. Seit 1993 bietet Geschäftsführer Peter Dietrich auf dem multifunktionalen Sportgelände in Seeburg unter anderem Tennis, Badminton und Fitnessmöglichkeiten an. Neben den 19 Feldern für Tennis- und Badmintonangebote, gibt es seit etwa zehn Jahren auch Übernachtungsmöglichkeiten für touristische Gäste in Form von 20 Bungalows.

Tennis ist wieder möglich

Von diesen Angeboten sind aktuell nur das Restaurant (Abholservice), die Physiotherapie und die Bungalows für nicht-touristische Zwecke geöffnet. Etwa zehn der 86 Mitarbeiter sind momentan regelmäßig vor Ort. Der letzte Lichtblick ist etwa eine Woche her. Seitdem sind auch wieder Spiele auf den drei Tennisplätzen im Außenbereich möglich. Die Nachfrage nach Betätigung auf dem roten Sand war so hoch, dass man die Buchungen pro Person bereits beschränken musste, erklärt Geschäftsführer Dietrich.

Die Halle mit den sechs Indoor-Tennisplätzen bleibt im Gegensatz zu den Außenplätzen vorerst unbenutzt. Quelle: Max Braun

Durch die nun geöffneten Bereiche finden etwa 60 Gäste pro Tag den Weg nach Seeburg. „Im Vergleich zur Normalauslastung von etwa 1000 Gästen pro Tag ist das natürlich trotzdem nur ein Bruchteil. In den Bungalows haben wir momentan nur etwa zwei Gäste pro Tag“, beschreibt der Geschäftsführer das aktuelle Tagesgeschäft.

„Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet, trotzdem können wir uns gerade in dieser Corona-Situation nicht verkriechen und müssen sehen, wie wir uns entwickeln. 70 Prozent der multifunktionalen Sportanlagen sind in den letzten 15 Jahren insolvent gegangen“, erklärt der gebürtige Freiburger die Entscheidung zu den Aus- bzw. Umbauplänen.

Tourismus- oder Fitnesstempel?

Für die Entwicklung der Havellandhalle existieren momentan zwei grundsätzlich unterschiedliche Ideen, von denen man sich in den kommenden Monaten für eine entscheiden wird. Zum einen der Fokus auf die touristischen Gäste, zum anderen die Entwicklung hin zu einer Art „Fitnesstempel“. Erstere Idee würde eine relativ große, optische Veränderung des Geländes nach sich ziehen. Die Tennis-Außenplätze, sowie der Beachvolleyball- und Basketballplatz würden einer Apartmentanlage für etwa 120 Gäste weichen.

Tiefgarage für mehr Grün

Durch die Installation einer Tiefgarage unter der Anlage könne man auf weitläufige Parkplätze verzichten und am Ende etwa 3000 Quadratmeter weniger versiegelte Grünflächen auf dem Grundstück vorweisen, erklärt der Anfang 50-Jährige. Durch den längeren Aufenthalt von touristischen Gästen, könnte man die Halle also auch bei geringeren Besucherzahlen wirtschaftlich betreiben. Laut Dietrich würden dadurch außerdem etwa 20 bis 30 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Zurück in die 80er-Jahre

Die zweite Variante wäre eine komplette Ausrichtung auf das Fitness-Angebot, für das man momentan noch eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern anbietet. Die Fitness-Fläche würde sich bei einer Umsetzung dieser Variante dramatisch vergrößern. Die Indoor-Räumlichkeiten, die bisher für Tennis oder Badminton zur Verfügung stehen, würden in einen „Fitness-Tempel“ mit hunderten Geräten umgewandelt, der sich optisch an Fitnessstudios der achtziger Jahre in den USA orientiert. Auf zusätzliche Gebäude auf dem Gelände könnte man bei der zweiten Variante verzichten.

Der gesamte Fitnessbereich auf verschiedenen Etagen umfasst aktuell gut 1000 Quadratmeter. Quelle: Max Braun

Die bestehenden 20 Bungalows, die sich an der östlichen Grundstücksgrenze verteilen, sollen bleiben, egal für welche Variante man sich letztendlich entscheidet. Ebenso die anliegende Brache, die mit zum insgesamt gut fünf Hektar großen Gelände zählt. Die Brache wurde in der Vergangenheit als Parkplatz bei großen Veranstaltungen genutzt.

Ein Bettenhaus unmittelbar neben der aktuellen Einfahrt zum Parkplatz ist bereits genehmigt und soll bereits in diesem Jahr gebaut werden. Das bereits genehmigte Bettenhaus stellt also ein abgegrenztes Projekt dar.

Geschäftsführer Peter Dietrich vor einem der 20 Bungalows an der Ostseite der Havellandhalle. Momentan dürfen hier nur Geschäftsreisende übernachten. Quelle: Max Braun

Die Ideen zur Weiterentwicklung entstanden bereits vor Corona, verrät der Geschäftsführer und ausgebildete Tennislehrer. Durch die aktuelle Situation wurden diese Bestrebungen nochmals beschleunigt. „Bisher stehen nur die Ideen. Bis zu einer Entscheidung dauert es noch“, bekräftigt Peter Dietrich, der seit gut 20 Jahren in Seeburg wohnt. Bis dahin bleiben die Entscheidungen der Gemeinde und des Landkreises abzuwarten.

Auf den Spuren von Lisicki und co.

Beide Ideen scheinen gewagt, doch die Geschäftsführer Peter Dietrich und Detlef Gieseler haben in den vergangenen zwanzig Jahren gezeigt, dass sie imstande sind, auch große Projekte zu verwirklichen. Unter anderem die äußerst gut besuchten Tennisturniere in der Havellandhalle, bei denen schon Tennisgrößen wie Sabine Lisicki und Julia Görges zugegen waren.

Peter Dietrich gründete die Havellandhalle Anfang der 1990er-Jahre nach seiner Tennistrainer-Ausbildung mit einem mittlerweile berenteten Geschäftspartner. Eine finnische Baufirma errichtete die Havellandhalle damals in der Rekordzeit von sechs Monaten. Ob es bei den jetzt geplanten Veränderungen auch so schnell geht, bleibt abzuwarten.

