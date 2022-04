Seeburg: Sperrung auf L20 wird strikter durchgesetzt – weitere Vollsperrung im Mai

Dallgow-Döberitz

Eine veränderte Linienführung der Buslinie 604 (Falkensee – Potsdam) kündigt die Havelbus Verkehrsgesellschaft ab Montag, 25. April, im Bereich Seeburg an. Absehbar ist zudem bereits die nächste Vollsperrung auf der Dauerbaustelle in Seeburg, wie eine MAZ-Nachfrage beim Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag ergab.

Freitagmorgen informierte zunächst Havelbus, dass ab Montag ab Kreuzung Ortsmitte des Dallgower Ortsteils in Fahrtrichtung Potsdam die L 20 voll gesperrt werde. „Die Busse der Linie 604 werden ab Betriebsbeginn zwischen Seeburg und Groß Glienicke über Engelsfelde umgeleitet“, so Havelbus-Sprecherin Karola Schulz.

Arbeitsschutz der Mitarbeiter nicht mehr gewährleistet

Eine MAZ-Anfrage beim Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag ergab, dass in Seeburg keine neue Vollsperrung eingerichtet wird, sondern ab Montag die seit Anfang April 2022 errichtete Sperrung jedoch strikter durchgesetzt wird. Da neben den genehmigten Bussen „auch andere Verkehrsteilnehmer die gesperrte Strecke trotz des Verbotes befahren haben und der Arbeitsschutz der Mitarbeiter der ausführenden Firma nicht mehr gewährleistet werden konnte, wurde in Absprache mit der Polizei festgelegt, ab Montag die Vollsperrung zusätzlich mit der Aufstellung von Sicherheitsbaken durchzusetzen“, erklärte Dorothée Lenz vom Landesbetrieb, „folglich kann auch der Busverkehr die Strecke nicht mehr nutzen“.

Die Sprecherin des Landesbetriebs wies darauf hin, dass voraussichtlich ab Montag, 2. Mai, eine weitere Vollsperrung eingerichtet werde. Diese betrifft den Straßenabschnitt von der Kreuzung Ortsmitte Seeburg in Fahrtrichtung B 5. Geplant sei dort der Deckeneinbau. „Dafür wird auch diese Strecke voll gesperrt. Weitere Informationen dazu folgen im Laufe der kommenden Woche“, kündigte Lenz an.

Aktuelle Fahrpläne der Havelbus Verkehrsgesellschaft online im Netz

Die aktuellen Havelbus-Fahrpläne sind stets unter havelbus.de/fahrplan einsehbar. Die Havelbus Verkehrsgesellschaft weist darauf hin, dass zum 2. Mai weitere Fahrplanänderungen anstehen.

Von MAZonline