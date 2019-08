Seeburg

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in Seeburg wurde in der Nacht zum Samstag gegen 1.45 Uhr unsanft geweckt. Er hörte laute Geräusche und entdeckte anschließend drei Personen, die offenbar gerade versuchten, in sein Haus einzudringen.

Täter verjagt

Durch lautes Rufen hat er den Einbruch wohl verhindern können und es entstand auch kein Sachschaden am Haus.

Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Die Beamten sicherten DNA-Spuren und übergaben das Verfahren der Kriminalpolizei.

Hinweise gesucht

Sollte jemand sachdienliche Hinweise haben zu diesem Vorfall, kann er sich jederzeit an die Polizeiinspektion Havelland (Tel. 03322/ 2750) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Von MAZ Havelland