Seeburger Sportplatz: Sozialgebäude soll voraussichtlich zum Jahresende kommen

Bei den geplanten Ausbauarbeiten des Seeburger Sportplatzes soll ein Gebäude mit Duschen und Umkleiden entstehen. Ein Baustart für das Gebäude ist gegen Ende des Jahres angepeilt. Grüne fürchten zweite „Millionendusche“ in Dallgow.

Zurzeit müssen sich die Sportler am Platz in Seeburg noch in Containern umziehen. Quelle: Max Braun