Mehr als 2000 Kilometer von seiner Heimat in Dallgow-Döberitz entfernt schwitzt Sven Pohl derzeit unter finnischer Sonne. Der 20-Jährige unterstützt in Lappland das Luftwaffengeschwader 31 der Bundeswehr, welches an der „Arctic Challenge 2021“ teilnimmt. Einer Übung, bei der verbündete Nationen Luftmanöver im internationalen Verbund trainieren.