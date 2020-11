Stichwahl in Dallgow: CDU-Kandidat Sven Richter gönnt sich keine Pause

Dallgow-Döberitz

Bis kurz nach ein Uhr hatte Sven Richter ( CDU) Sonntagnacht noch den Teil-Wahlsieg, den Einzug in die Stichwahl, mit seiner Familie gefeiert. Seine Frau war dann auch die erste, die ihm zu seinem Ergebnis gratulierte. „Der zweite war mein Parteifreund Uwe Feiler.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte Richter im Wahlkampf unterstützt und werde ihm auch in den nächsten 14 Tagen bis zur Stichwahl den Rücken stärken.

Sven Richter holte 36,1 Prozent

Sven Richter holte bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Dallgow-Döberitz 1660 Stimmen (36,1 Prozent) und lag damit ganz vorne. Für den Sieg reichte es dennoch nicht, dafür wäre eine Mehrheit von über 50 Prozent notwendig gewesen.

Am Montagmorgen war Sven Richter schon wieder ab acht Uhr unterwegs. „Es gab einen Fototermin, der Wahlkampf geht direkt weiter“, so der 48-Jährige. In den kommenden zwei Wochen gelte es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und die Menschen dazu zu bewegen, erneut zur Wahl zu gehen. „Dafür werde ich wieder an den Haustüren klingeln und mit den Menschen reden. Das wird noch einmal ein richtiger Kraftakt.“ Doch der sei notwendig. Denn trotz 734 Stimmen Vorsprung auf Mitbewerber Harald Wunderlich (FWG) sei die Wahl noch nicht gewonnen.

„Nun geht es darum, auch die zweite Runde zu gewinnen“

„Für mich steht jetzt noch einmal alles auf Null. Nun geht es darum, auch die zweite Runde zu gewinnen“, so Richter. Mit Harald Wunderlich steht Sven Richter ein starker Mitbewerber gegenüber, der gerade in Seeburg ein breite Wählerschaft hinter sich vereinen konnte. Doch auch Richter selbst ist mit seinem Ergebnis in dem Ortsteil mehr als zufrieden. „Ich freue mich wirklich sehr, dass ich in Seeburg so verhältnismäßig viele Stimmen bekommen habe.“ Für Richter stimmten hier 98 Wähler. Wunderlich holte 220 Stimmen.

Spannend wird nun, für wen sich die Wähler bei der Stichwahl entscheiden, die im ersten Durchgang keinen der beiden gewählt haben. „Ich muss natürlich auch meine eigenen Unterstützer mobilisieren, damit sie bei Stichwahl noch einmal abstimmen.“ Erfahrungsgemäß ist die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen geringer. Richter ist dennoch optimistisch.

„Immerhin haben es die sieben Kandidaten bei dieser Wahl geschafft gut zehn Prozent mehr Bürger an die Wahlurnen zu bringen als 2013“, so Richter.

