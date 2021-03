Dallgow-Döberitz

Die Freude der Senioren ist groß – weitere Gäste sind willkommen. Schlager zum Mitsummen ertönen. Die Morgenrunde in der Tagespflege „Am Schwanengraben“ der gemeinnützigen Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH in Dallgow-Döberitz hat begonnen.

Die Senioren sind glücklich, dass die Einrichtung nahe dem Bahnhof endlich wieder geöffnet hat, täglich von 8 bis 16 Uhr. Aufgrund der Abstandsregelungen können die Gäste jedoch nur im Wechsel kommen. Unter ihnen an diesem Tag ist auch Ingrid Weber. Sie hat Tränen in den Augen, Tränen des Glücks. „Ich freue mich so, dass ich hier sein kann“, sagt die 82-Jährige. „Mir fehlte die Abwechslung.“

Die Tagespflege „Am Schwandengraben“ in Dallgow-Döberitz von der gemeinnützigen Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH. Quelle: privat

Die Dallgowerin kann sich nur noch eingeschränkt bewegen, nicht alleine stehen oder laufen. Sie sitzt im Rollstuhl. Ihr Mann, Dieter Weber, kümmert sich rührend um sie, ist dankbar für die Unterstützung zu Hause durch die Pflegekräfte der Sozialstation Dallgow-Döberitz der Gemeinschaftswerke.

Vergangenes Jahr holte er sich diese dazu und beauftragte auch eine Betreuung seiner Frau in der Tagespflege. Er atmet auf, dass sie drei Tage in der Woche die Einrichtung wieder besuchen darf. „Der Kontakt zur Außenwelt fehlte ihr sehr“, sagt er mitfühlend. „Ihre Tage waren eintönig. Sie hat fast nur Zeitung gelesen.“

Senioren fühlten sich einsam

Wie Ingrid Weber erging es anderen Senioren auch, weiß Daniela Hahlweg, Niederlassungsleiterin für Falkensee und Dallgow-Döberitz: „Bei vielen Pflegekunden haben sich die kognitiven Fähigkeiten verschlechtert. Sie haben sich einsam gefühlt, isoliert. Jetzt blühen sie wieder auf. Wir beobachten die Fortschritte täglich.“ Auch die Mitarbeiter selber hätten die Tage bis zur Öffnung gezählt. Doch auch während des Lockdowns ließen sie die Senior*innen nicht alleine.

In der Tagespflege „Am Schwanengraben“. Quelle: privat

„Unsere Mitarbeiter haben Briefe geschrieben und sie in die Häuslichkeit geschickt, sind zu den Menschen nach Hause gegangen und haben beispielsweise mit ihnen gebastelt“, sagt Hahlweg.

Mit Pflegekräften und Angehörigen

Dieter Weber kann das bestätigen: „Meine Frau hatte ein paar Mal Besuch. Es wird viel gelacht, wenn die Pflegekraft bei uns im Haus ist. Oft höre ich ein Kichern aus dem Bad.“ Die Webers wohnen nicht weit weg von der Sozialstation der Gemeinschaftswerke (ambulanter Pflegedienst), die sich mit in dem zentral liegenden Komplex „Am Schwanengraben“ in Dallgow-Döberitz befindet.

„Pflege der kurzen Wege“ ist ein Kerngedanke des gemeinnützigen Unternehmens genauso wie „geteilte Verantwortung“: Auf der einen Seite bringen sich Verwandte und Angehörige ein, auf der anderen Seite unterstützen die Gemeinschaftswerke. Die Mitarbeitenden verstehen den Wunsch, im Alter trotz Pflegebedarfs in den eigenen vier Wänden selbstbestimmt leben zu wollen, so lange es geht. Dafür werden entsprechende Pflege- und Wohnstrukturen geschaffen. Mit im Neubau „Am Schwanengraben“ in Dallgow-Döberitz befinden sich neben der Sozialstation und der Tagespflege eine Begegnungsstätte sowie eine Wohngemeinschaft für Senioren mit und ohne Demenz. Die Tagespflege eröffnete im Juli vergangenen Jahres erstmalig.

Morgens holt der Bus sie ab

„Meine Frau freut sich sehr, dass sie jetzt wieder herkommen kann. Morgens, nachdem wir gefrühstückt haben, wird sie mit dem Bus abgeholt“, erklärt Dieter Weber. Während er dann tagsüber Haus und Garten in Schuss hält, weiß er Ehefrau Ingrid in guten Händen. Diese erzählt gerade begeistert, wie gerne sie in der Betreuung bastelt, obwohl sie das zuvor nie getan hat. Im Hintergrund wird in der Küche das Essen zubereitet. Es gibt Bratwurst und Blumenkohl.

Ja, das möge sie gerne, meint die ehemalige Sekretärin eines Versicherungsbüros, so wie jedes andere Gericht hier auch. „Wir kochen selber in unseren Tagespflegen und beziehen nicht wie andere Träger das Essen aus Großküchen“, sagt Daniela Hahlweg.

Insgesamt zehn Tagespflegen betreibt die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH derzeit im Havelland, in Oberhavel und in der Landeshauptstadt Potsdam. Die beiden nächstgelegenen vom Standort Dallgow-Döberitz aus befinden sich in Falkensee: in der Martin-Luther-Straße 23 und im Fritze-Müller-Weg 1.

Mehrbelastung für Ehemann

Der letzte Lockdown, der wieder eine Schließung der Tagespflegen bedeutete, war für Senior Dieter Weber eine erneute Mehrbelastung. Ihm ist es dennoch ein großes Anliegen, seine Frau selber zu pflegen. „Sie ins betreute Wohnen zu geben, wie es der Arzt in der Klinik damals nach ihrem Oberschenkelbruch empfahl, kam gar nicht infrage“, entrüstet sich der Rentner noch heute. Allein an normalen Tagen wie diesen hebt er seine Frau, mit der er seit 60 Jahren zusammen ist, um die 30 Mal. Während der Schließzeit war es noch häufiger. „Dazu kommt, dass, selbst wenn ihr ein Bleistift herunterfällt, sie mich rufen muss und ich meine Arbeit an einer anderen Stelle im Haus stehen und liegen lasse.“ Das brachte ihn an die eigenen Grenzen und zehrte an den Nerven.

Da ist Dieter Weber froh um jede Hilfe, die der Sozialstation und der Tagespflege, die nun wieder tageweise die Betreuung übernehmen. Gerade diese Einrichtungen sind ein wichtiges Element, um pflegende Angehörige zu entlasten.

