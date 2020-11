Tankstelle Havelpark: Pkw reißt Zapfsäule aus Verankerung

Dallgow-Döberitz

Am Sonnabend kam es an der Tankstelle Havelpark in Dallgow-Döberitz zu einem Feuerwehreinsatz. Der Fahrer eines Mercedes wollte dort gegen 12 Uhr tanken und bediente eine Zapfsäule. Die Tankstelle war aufgrund des Feiertages jedoch geschlossen. Als der Fahrer bemerkte, dass die Tankstelle nicht in Betrieb war, fuhr er los und riss dabei die Zapfsäule aus der Verankerung. die Säule beschädigte auch noch ein Wohnmobil, das neben dem Pkw geparkt hatte.

Auch interessant:

Anzeige

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die auslaufenden Betriebsstoffe aufnehmen und großflächig Bindemittel verteilen. Quelle: Julian Stähle

Durch die Beschädigung der Zapfsäule lief eine unbekannte Menge an Diesel aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die auslaufenden Betriebsstoffe aufnehmen und großflächig Bindemittel verteilen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Von MAZonline