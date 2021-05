Dallgow-Döberitz

Eine 74-jährige Auto-Fahrerin übersah am bei einem Parkmanöver in der Bahnhofstraße von Dallgow-Döberitz, Höhe Bäcker, einen neben ihr befindlichen Pkw, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden dabei nicht verletzt.

Von MAZonline