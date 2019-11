Dallgow-Döberitz

Rot-weißes Flatterband und einige Barken kennzeichnen am Montagmorgen die Unfallstelle an der B 5 in Höhe Rohrbeck. Im Gras hinter der Leitplanke liegen noch einige Autoteile und diverse Papierfetzen. Es sind die Überreste des schrecklichen Unfalls, der sich am Sonntagabend hier ereignet hatte.

Ein 32-jähriger...