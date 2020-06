Trödelmarkt am Havelpark startet wieder

Dallgow-Döberitz

Das Warten hat ein Ende: Am 21. Juni findet der beliebte Flohmarkt am Dallgower Havelpark wieder statt. In den vergangenen Wochen war das aufgrund der Seuchenschutzbestimmungen nicht möglich.

In dieser Zeit gingen beim Veranstalter „Marktveranstaltungen Wulfes“ und in der Redaktion der MAZ Anfragen ein, wann am Havelpark wieder getrödelt werden darf. „Es gab zahlreiche Nachfragen per Telefon, E-Mail oder die sozialen Netzwerke“, sagt Veranstalterin Melanie Wulfes. Sie sei froh, endlich eine positive Antwort auf die Fragen geben zu können.

Einige Auflagen haben Verkäufer und Schnäppchenjäger zu beachten: Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist unbedingt einzuhalten. Verkäufer haben dafür Sorge zu tragen, dass sich keine Ansammlungen vor ihren Ständen bilden. Wer etwas verkaufen will, muss vorher telefonisch oder per E-Mail einen Stand reservieren. Spontane Buchung vor Ort sind nicht möglich. „Wir haben nur eine begrenzte Reservierungsplätze“, sagt Wulfes.

Insgesamt wird der Antik- und Trödelmarkt kleiner als sonst ausfallen. „Wir müssen die Abstände genau einhalten“, sagt Wulfes. Insgesamt sieht die Veranstalterin dem Sonntag positiv entgegen. Sofern keine zweite Coronawelle käme, sei es eine gute Auftaktveranstaltung zum kommenden 25-jährigen Bestehen im Oktober.

Wer etwas verkaufen möchte, kann sich unter der 030/36 33 010 bei Melanie Wulfes anmelden. Für Privatverkäufer kostet der erste Meter zehn Euro, jeder weitere fünf Euro. Händler für Neu- und B-Ware zahlen für den ersten Meter 20 Euro und für jeden weiteren 10 Euro. Auch überdachte Stände gibt es.

Der Antik- und Trödelmarkt am Havelpark ist im Döberitzer Weg 3 in Dallgow-Döberitz zu finden. Weitere Infos gibt es auf der Veranstalterseite unter der Adresse www.troedelfreunde.de.

