Trotz Corona: Viele Neuzugänge bei der Freiwilligen Feuerwehr Dallgow-Döberitz

Dallgow-Döberitz

Im Großen und Ganzen gut aufgestellt ist die Freiwillige Feuerwehr Dallgow-Döberitz, sagt Gemeindebrandmeister Oliver Frandrup-Kuhr. Das heiße jedoch nicht, dass es nicht noch eine Menge zu tun gebe, legt er schmunzelnd nach. Seit 2016 leitet er die Feuerwehr, zu der neben der Dallgow-Döberitzer Wache auch die Ortswehr Seeburg zählt, offiziell als Gemeindebrandmeister. Der damalige Bürgermeister Jürgen Hemberger ernannte den heute 45-Jährigen zum Ehrenbeamten auf Zeit.

Oliver Frandrup-Kuhr ist als Ehrenbeamter auf Zeit der Ortswehrführer der Dallgow-Döberitzer Wehr. Quelle: Nadine Bieneck

Der dreifache Familienvater legt nicht viel Wert auf Titel. Was für ihn zählt ist, dass seine Wehr einsatzbereit, die Kameraden gut versorgt sind und alle zusammen das beste aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten herausholen. Auch deshalb betont er: „Die Feuerwehr Dallgow-Döberitz und mit ihr die Ortswehr Seeburg sind kein Alleingang. Das, was wir schaffen, ist immer Teamarbeit.“ Explizit meint er damit auch die Führungsebene. „Ich bin kein Einzelkämpfer“, sagt Frandrup-Kuhr. „Wir haben sowohl unter den Kameraden als auch bei den Führungskräften viele verschiedene Spezialkenntnisse bei den einzelnen Kameraden. Am Ende zählt das große Ganze, wir ergänzen uns da hervorragend. Und genau darauf kommt es auch an. Einen Brand löscht man ja auch nicht allein, dafür braucht es immer ein Team“, sagt der studierte Chemiker, der die Aufgaben des Gemeindebrandmeisters neben seinem durchaus herausfordernden Beruf ausübt. Der 45-Jährige ist in Berlin im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit tätig, gehört dort als Experte regelmäßig zum Krisenstab, wenn wieder einmal ein Lebensmittelskandal durch die Bundesrepublik schwappt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenso akribisch wie in seinem Beruf hält Frandrup-Kuhr die Zügel bei der Dallgower Wehr in der Hand. „Wir sind unglaublich froh, dass wir ihn haben“, sagt Sebastian Händel. Der 40-Jährige ist Ortswehrführer im Ortsteil Seeburg, hat von seinem Wohnhaus aus die im Juni 2020 übergebene neue Seeburger Feuerwache jederzeit im Blick. Mit seiner Leidenschaft hat der Familienvater, der als Mitarbeiter im Bauhof der Gemeinde tätig ist, längst auch seinen Junior angesteckt. Der achtjährige Toni ist das jüngste Mitglied der Seeburger Wehr, steht aber längst voll im Thema und weiß genau Bescheid, was passiert wenn der Pieper geht.

Oliver Frandrup-Kuhr (l.) und der Seeburger Wehrführer Sebastian Händel mit 2019 in Betrieb genommenen Drehleiter. Quelle: Nadine Bieneck

Toni Händel ist zugleich ein Paradebeispiel für die Zusammensetzung der Dallgower Wehr. „Wir haben eine durchschnittlich sehr junge Truppe“, sagt Oliver Frandrup-Kuhr und scherzt zusammen mit Sebastian Händel, dass „wir mit unseren 40 und 45 Jahren schon fast zum alten Eisen, zumindest aber zu den alten Hasen gehören“. In der Tat zählt die 68 Einsatzkräfte umfassende Wehr viele junge Mitglieder. Allein im Coronajahr 2020 konnte gleich ein ganzes Dutzend Neuzugänge vermeldet werden. Ein Rekord und eine Zahl, auf die Oliver Frandrup-Kuhr auch stolz ist. „Wir freuen uns jederzeit über weitere Verstärkung“, sagt er dennoch. „Egal wie alt oder jung jemand ist, jeder kann bei uns mit anpacken.“ Denn jeder einzelne in der Truppe bringe schließlich eine Fachkompetenz mit, die sich im Sinne der Feuerwehr einbringen lasse. „Das macht uns am Ende auch aus“, findet Frandrup-Kuhr.

Ein Schmuckstück: Die im Juni 2020 übergebene Feuerwache in Seeburg. Quelle: Nadine Bieneck

Der Ortswehrführer ist zugleich dankbar für die starke Unterstützung seitens der Gemeinde. „Sowohl die Gemeindevertreter als auch die Verwaltung sorgen dafür, dass wir unsere Aufgaben ordentlich erfüllen können. Das muss man auch mal lobend anerkennen“, sagt er. Der zum Jahresbeginn ins Bürgermeisteramt gewechselte Sven Richter (CDU) habe sich bei den Einsatzkräften bereits vorgestellt. Altbürgermeister Jürgen Hemberger (FWG) ist zudem Ehrenmitglied der Wehr. Über einen Mangel an Unterstützung für ihr Ehrenamt könne sich die Wehr mitnichten beschweren, so Frandrup-Kuhr.

Die Freiwillige Feuerwehr Dallgow-Döberitz Die Freiwillige Feuerwehr Dallgow-Döberitz wurde am 5. Juni 1909 gegründet. Sie feiert in diesem Jahr ihr 112-jähriges Jubiläum. Heute gehören zu ihr die Wehren aus Dallgow-Döberitz sowie dem Ortsteil Seeburg. Aktuell hat die Wehr 106 Mitglieder, darunter 15 Frauen. 68 aktive Kräfte gehören zur Einsatzabteilung. Zudem gibt es zwölf Mitglieder in der Alters- und zwei weitere in der Ehrenabteilung. Die Jugendfeuerwehr umfasst 23 Mitglieder, 16 Jungen und sieben Mädchen. Im Coronajahr 2020 absolvierten die Kameraden und Kameradinnen 107 Einsätze mit insgesamt 1542 Einsatzstunden. Im Vergleich zum Vorjahr war das fast ein Drittel weniger Einsätze als noch 2019. Im Rekordjahr 2017 verzeichnete die Wehr 182 Einsätze. Zum Fuhrpark der Wehr gehören aktuell ein Einsatzleitwagen, Vorausrüstwagen, vier Löschfahrzeuge, eine Drehleiter sowie zwei Mannschaftstransportfahrzeuge. Im Herbst soll ein hochmodernes Löschfahrzeug (HLF 20) dazu kommen. Die Dallgow-Döberitzer Wehr führt zudem für den gesamten Landkreis Sonderaufgaben bei ABC-Einsätzen aus, ist auch darauf spezialisiert. Der Gemeindebrandmeister treibt die Digitalisierung weiter voran. Als Testphase werden die Einsätze aktuell mit Hilfe von Tablets digital erfasst und bearbeitet.

Sorgen machen dem 45-Jährigen da schon viel mehr die aktuellen Corona-Einschränkungen. Seit mehr als einem Jahr seien insbesondere die so wichtigen regelmäßigen Zusammenkünfte gerade in der Feuerwache nicht mehr möglich. Man rücke gemeinsam zu Einsätzen aus, aber gemeinschaftliche Veranstaltungen oder Unternehmungen darüber hinaus fallen seit Monaten weg. „Dabei ist das genau das, was uns auch zusammenhält. Das fehlt uns allen in dieser Coronazeit schon sehr“, sagt Sebastian Händel nachdenklich. Seit Jahresbeginn fange man einen Teil des Miteinanders und der Aus- und Weiterbildung über Videokonferenzen im Internet ab. „Aber es ist eben nicht das Gleiche“, findet der Gemeindebrandmeister. Dabei denke er vor allem an die Neuzugänge. „Wir wollen diese Leute ja nicht gleich wieder verlieren.“ Die Gefahr scheint allerdings gering, hört man Lasse Weber zu. Der 20-jährige Seeburger trat im Juni 2020 der Wehr bei. Er sagt: „Man lernt eine Menge, zum Beispiel mit Notsituationen umzugehen. Es macht riesigen Spaß und ist aufregend und spannend. Ich kann das einfach nur jedem weiterempfehlen.“

Von Nadine Bieneck