Unbekannte Täter zerstören Bodenbelag der Seeburger Havellandhalle – riesiger Schaden

Seeburg

Der Bodenbelag der Havellandhalle in Seeburg ist nach einem Einbruch von Unbekannten komplett zerstört. Das teilt die Polizei mit. Die Täter sind offenbar in der Nacht zu Montag in die Sporthalle eingedrungen und haben auf dem Boden an mehreren Stellen eine noch unbekannte Flüssigkeit vergossen. Der vorläufig von der Polizei geschätzte Schaden beläuft sich auf circa 120 000 Euro.

Die Täter sind laut Rekonstruktion der Polizei zunächst über den Zaun des Geländes gestiegen, haben eine Tür an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Dort haben sie dann die Flüssigkeit verteilt, die so viel Schaden anrichtete. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei noch unklar.

Kripo bittet um Zeugenhinweise

Zur Sicherung von Spuren kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls in Verbindung mit Sachbeschädigung aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, und fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Havellandhalle und in der Umgebung Personen beobachtet, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann sonst Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben?

Wer etwas gesehen hat oder etwas dazu weiß, wird gebeten, mit der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee in Kontakt zu treten, Telefonnummer: 03322/27 50. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline