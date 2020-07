Unbekannte säen Blühstreifen in Dallgow

Dallgow-Döberitz

So schnell werden Projekte sonst nur selten umgesetzt. Erst in der vergangenen Woche wurde in der Dallgower Gemeindevertretung ein Antrag der Grünen für einen Blühstreifen in der Bahnhofstraße mehr als ausgiebig diskutiert und schließlich zur weiteren Diskussion in die entsprechenden Ausschüsse verwiesen. Blühen könnte es dennoch schon bald in der Bahnhofstraße. In dieser Woche stand an der entsprechenden Stelle plötzlich ein Hinweisschild: „Achtung frisch gesät!“ Unterzeichnet war es mit der Signatur „Das Ehrenamt“. Wer genau dafür verantwortlich ist, ist nicht klar. Bei den Grünen kommt die Aktion aber gut an.

Grünen freuen sich über spontane Aktion

„Vielen Dank für das ehrenamtliche Engagement! Wir finden es zwar immer noch schade, dass unser Antrag, den Blühstreifen an dieser Stelle als Pilotprojekt professionell von der Gemeinde anlegen zu lassen, nicht angenommen wurde, aber wir hoffen natürlich, dass es auch so zum Erblühen kommt“, schreibt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anna Mohn in der Dallgower Facebook-Gruppe.

Wer auch immer für Samen und Hinweisschild verantwortlich ist, beweist in jedem Fall Humor. Denn die Diskussion um die Blühstreifen – die Grünen wollten an insgesamt drei Stellen in der Gemeinde Dallgow-Döberitz kleine Flächen für ein Blühstreifen-Pilotprojekt ausweisen – war auch geprägt von der Frage, ob dies nicht eher eine ehrenamtliche Aufgabe sei, da der Bauhof schon jetzt alle Hände voll zu tun habe.

Pflege nicht dem Bauhof auflasten

„Sie stellen das Thema im Sozialausschuss als bürgerliches Engagement vor, warum setzen Sie es dann nicht auch so um, sondern wollen alles dem Bauhof auflasten?“ antwortet Gemeindevertreter Sven Richter ( CDU) auf den Post von Anna Mohn. Er habe den Vorschlag gemacht, einen Landwirt mit dem Thema Blühstreifen zu beauftragen, der dann auch entsprechend große Flächen pflegen könnte.

Und ganz nebenbei zeige das jüngst aufgestellte Schild doch, dass es auch ohne den Bauhof geht und „dass das bürgerliche Engagement oftmals mehr zu leisten vermag als die öffentliche Hand: Ohne langes Reden, einfach machen - großartig!“, so Richter.

Für Grünen-Gemeindevertreter Peter-Paul Weiler bleibt dennoch unklar, warum Stiefmütterchen am Bahnhof vom Bauhof gegossen werden, ein Blühstreifen aber von Ehrenamtlern gepflegt werden soll.

Grüne kritisieren „einfallsreiche Ablehnung“

In einem längeren Beitrag auf der Internetseite der Grünen kritisiert Weiler grundlegend, wie mit den Anträgen seiner Fraktion umgegangen werde. Dabei ginge es scheinbar darum, „eine besonders einfallsreiche Ablehnung zu formulieren“, so Weiler. Die Bienen würden direkt am Straßenrand „abgasverseuchte Pollen“ aufnehmen. Und was ist, wenn mal eine neue Leitung verlegt werden muss, was macht man dann mit dem Blühstreifen? Auch diese Frage wurde in der Diskussion im Rathaus gestellt.

Jetzt ist jedoch erst einmal politische Sommerpause und die Ehrenamts-Samen können ungestört keimen.

Von Danilo Hafer