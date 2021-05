Dallgow

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen die Potsdamer Straße in Richtung Anschlussstelle B 5. Dort ordnete er sich an der Ampel links ein, wollte dann jedoch geradeaus fahren. Als er in die rechte Fahrspur wechselte, touchierte er den neben ihm befindlichen PKW einer 45-Jährigen.

Verletzt wurde niemand. Es kam zu Sachschaden in Höhe von etwa 5 000 Euro.

Von MAZonline