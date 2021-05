Vandalismus in Havellandhalle Seeburg: Fassungslosigkeit über Zerstörungswut

Seeburg

Fassungslosigkeit und Entsetzen. So lässt sich die Gemütslage, in die Peter Dietrich am Montag von einer Sekunde auf die andere verfiel, wohl am besten beschreiben. Der Geschäftsführer der Havellandhalle im Dallgow-Döberitzer Ortsteil Seeburg traute seinen Augen kaum, als er am Morgen die Tennishalle auf seiner Anlage betrat.

Die ist seit Jahresbeginn aufgrund der Coronaeinschränkungen geschlossen. Unbekannte Täter hatten sich jedoch in der Nacht zu Montag dort Zutritt verschafft und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Über die ganze Halle hinweg – stattliche 4000 Quadratmeter – und alle fünf darin befindlichen Tennisplätze hatten sie eine bislang unbekannte Flüssigkeit verteilt, die auf dem Hallenboden maximalen Schaden anrichtete.

Die Kriminalpolizei und deren Kriminaltechniker sicherten vor Ort noch am Montag umfangreiches Spurenmaterial. Um welche Flüssigkeit es sich bei dem Schadensmaterial handelte, konnten die Beamten jedoch zunächst nicht feststellen. Die Proben würden ins Labor gehen, deren Bearbeitung eine Weile dauern, hieß es vor Ort. Nach ersten Schätzungen der Polizei belaufe sich der Schaden auf rund 120 000 Euro.

Die bislang unbekannte Flüssigkeit richtete am Boden maximale Zerstörung an. Quelle: Nadine Bieneck

Wer für die mutwillige Zerstörung verantwortlich ist – Peter Dietrich zuckt mit den Schultern. „Ich habe keine Ahnung, nicht einmal einen Verdacht“, sagt er. Der Vandalismus kommt für den Betreiber der Havellandhalle zur absoluten Unzeit, denn ab 1. Juni dürfen laut den jüngsten Coronalockerungen Innensportanlagen wieder öffnen. Für Dietrich ein Segen – eigentlich. „Der Boden in der kompletten Halle muss nun wohl ausgetauscht werden“, sagt er. Die Wiedereröffnung der Innentennisplätze sei nach aktuellem Stand damit völlig ausgeschlossen. Er müsse sich nun mit der Versicherung ins Benehmen setzen, die einen Gutachter schicken müsse. Das wiederum sei aufgrund von Corona nicht so einfach möglich. So oder so, ein mutmaßlich neuer Boden für eine Halle mit fünf Tennisplätzen ist nicht so einfach im Teppichladen zu haben. „Das muss extra angefertigt werden“, sagt Dietrich.

Dallgower Feuerwehr eilt sofort zu Hilfe

Nachdem die Polizei die Spurensicherung am Montag abgeschlossen hatte, hatte Dietrich auch bei der Dallgower Feuerwehr um Rat gefragt. Glück im Unglück: Deren Ortswehrführer Oliver Frandrup-Kuhr ist promovierter Chemiker. Und er eilte sofort zu Hilfe. „Das war absolut toll, wirklich ganz klasse“, sagt Dietrich. Zahlreiche Proben nahmen die Feuerwehrleute mit. Zudem überprüften sie mit einem Spezialgerät die Luftqualität in der Halle. „Es wusste ja niemand, ob vielleicht noch giftige Dämpfe von dem unbekannten Stoff ausgehen.“ Dem sei nicht so gewesen, ist Dietrich erleichtert. „Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr hat mich enorm beeindruckt“, sagt er. In dieser schwierigen Situation sei dies ein großer Trost gewesen.

Bei der Polizei laufen unterdessen die Ermittlungen zu dem Vorfall auf Hochtouren. Trotz eines Zeugenaufrufes am Montag seien noch keine sachdienlichen Hinweise eingegangen, teilte Polizeioberkommissar Oliver Bergholz auf MAZ-Nachfrage mit. Ermittelt werde in alle Richtungen, laut Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls in Verbindung mit Sachbeschädigung.

Polizei bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die mit Tat in Verbindung stehen könnten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich damit an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/27 50 zu wenden. Die Polizei fragt insbesondere, wer in der Nacht zu Montag im Bereich der Havellandhalle in Seeburg sowie in deren Umgebung Personen beobachtet hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder wer sonstige Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann. Die Hinweise können auch über das Formular auf der Website der Polizei unter polbb.eu/hinweis mitgeteilt werden.

Von Nadine Bieneck