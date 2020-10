Von Musikvideo bis Kürbissuppe: Wie die Bürgermeister-Kandidaten in Dallgow um Stimmen werben

Dallgow-Döberitz

Um Wählerstimmen wird heute nicht mehr nur auf der Straße gekämpft. Das Internet und besonders die Sozialen Netzwerke spielen nicht nur im US-Wahlkampf eine große Rolle. Auch die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Dallgow-Döberitz haben das Internet für sich entdeckt. Dabei sind die Frauen ihren männlichen Mitbewerbern um einiges voraus.

Zu den Aktivsten gehört Vivien Tharun, die bei der Wahl am 1. November für die Satirepartei „Die Partei“ antritt. In einem selbst produzierten Musikvideo will sie die Dallgower von sich überzeugen. „Wähl nur mich, denn mit den anderen wird’s nur noch schlimmer als zuvor“, singt die 39-Jährige eingetaucht in weiches Licht an den bekannten Dallgower Plätzen.

Wahlsong selbst gesungen

Der Wahlwerbesong ist angelehnt an den Hit „Dance Monkey“ von Toni Watson. Auf der Online-Videoplattform You-Tube haben sich Tharuns Video in nicht einmal zwei Wochen mehr als 1000 Menschen angeschaut. Die Kandidatin selbst schreibt zu ihrem Clip: „Vermutlich der beste Wahlwerbesong, der jemals von einer Kandidatin für eine Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Dallgow-Döberitz eingesungen wurde. Darauf mein Ehrenwort!“

Reichlich Aufmerksamkeit erlangte Tharun schon einmal. Unbekannte hatte eines ihrer Wahlplakate mit einem Hitlerbärtchen beschmiert. Da griff sie kurzerhand selbst zum Stift und malte sich einen formschönen Schnäuzer und lud davon ein Video bei Instagram hoch. Da es auch auf Twitter geteilt wurde, haben das Video nach eigenen Angaben 17.000 Menschen gesehen.

Unangenehme Momente im Haustürwahlkampf

Ähnlich aktiv ist auch die grüne Kandidatin Anna Mohn. Als Leiterin der Marketingabteilung eines großes Unternehmens weiß die 38-Jährige Facebook, Twitter und Co. professionell zu bespielen. Hier gibt sie vor allem Einblicke ein den ganz alltäglichen Wahlkampf. Und es gibt ehrliche Worte. „Die unangenehmen Momente im Haustürwahlkampf sind die, in denen vom Gegenüber ein verächtliches ’Grüne’ kommt und ich weiß, ich kann sagen, was ich will, es wird nichts ändern“, schreibt sie auf Twitter. Davon lasse sie sich dennoch nicht entmutigen.

Kerstin Richter ( SPD), die dritte Frau im Bewerberfeld, hat keine eigenen Social-Media-Profile, sie nutzt die Facebook-Seite der Dallgower SPD, um online für sich zu werben. Hier lädt sie derzeit regelmäßig kurze Videos hoch, in denen sie ihre politischen Ziele erläutert. Sachlich und ohne viel Schnickschnack.

Ein Bild vom Familienhund

Einen Blick hinter die Kulissen seiner politischen Arbeit gewährt der CDU-Kandidat Sven Richter auf seiner Facebook-Seite. Er postet Bilder und Beiträge aus Sitzungen des Kreistages oder seiner Fraktion. Aber auch Persönliches kommt bei dem Christdemokraten nicht zu kurz. So zeigt er Bilder von Familienhund Pinsel und postet gern Kaffee, Kuchen oder auch mal einen Teller Kürbissuppe.

Das bringt wahrscheinlich keine Wählerstimmen, ist aber immer noch mehr, als die drei übrigen männlichen Bewerber um das Bürgermeisteramt in den Sozialen Netzwerken machen. Harald Wunderlich (FWG) und Markus Rohrbeck (parteilos) agieren dort unter dem Radar – beide haben aber zumindest eine eigene Internetseite, auf denen sie sich und ihr Wahlprogramm präsenteren.

Marc Lampe (parteilos) unterhält immerhin eine eigene Facebook-Gruppe, ein eigens für den Wahlkampf eingerichtetes politisches Online-Profil hat aber auch er nicht.

Von Danilo Hafer