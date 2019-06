Dallgow-Döberitz

Egal ob Rennrad, E-Bike oder klasschisches Holländerrad, Radfahren wird nicht nur als alternatives Transportmittel zum Auto immer attraktiver, es gehört inzwischen fast zum modernen Lebensstil dazu. Dass das Thema in aller Munde ist, zeigte sich auch vor der jüngsten Kommunalwahl.

„Beinahe alle Parteien fordern heute den weiteren Ausbau des Radverkehrs“, sagt Christoph Janssen. Der Dallgower saß selbst bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode insgesamt 29 Jahre lang für die SPD in der Gemeindevertretung und hat sich intensiv mit der Geschichte des Radfahrens in der Gemeinde Dallgow-Döberitz befasst. „Es ist kaum bekannt, dass es bereits vor über 100 Jahren Dallgower gab, die sich fürs Radfahren begeisterten“, so der 67-Jährige.

Radfahren und Geselligkeit fördern

Die Begeisterung ging schließlich so weit, dass elf Fahrradfreunde aus Dallgow und Rohrbeck im Jahr 1900 den Radfahrverein „Einigkeit“ gründeten. „Der Verein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Radfahren zu pflegen und die Geselligkeit unter den Mitgliedern zu fördern. So stand es in der Vereinssatzung“, sagt Janssen.

Christoph Janssen war 29 Jahre Gemeindevertreter in Dallgow-Döberitz. Quelle: Danilo Hafer

Mitglied konnte zu dieser Zeit aber längst nicht jeder werden. Infrage kamen nur „unbescholtene, in vollem Genuß der bürgerlichen Ehrenrechte befindliche Personen, welche das 18 Lebensjahr vollendet und in Rohrbeck, Dallgow und nächster Umgebung ihren Wohnsitz haben“, hieß es in der Satzung.

Neben einer einmaligen Eintrittsgebühr von zwei Mark, wurden monatliche Beiträge von 50 Pfennig erhoben. „Keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Lohn in dieser Zeit deutlich unter 100 Mark lag und ein Liter Bier 24 Pfennig kostete“, so Janssen. Dennoch blühte das Vereinsleben auf. In den Wintermonaten trafen sich die Mitglieder alle zwei Monate, im Sommer sogar jeden Monat.

Radfahren war modern

„Es war einfach eine Zeit in der das Radfahren richtig modern wurde und man sich auch gerne mit seinem Fahrrad in der Öffentlichkeit zeigte“, sagt Janssen. Es soll sogar ein Foto aus jener Zeit geben, dass eine Gruppe Radfahrer auf der Hamburger Chaussee zeigt. „Ich habe es bei meiner Recherche aber leider nicht mehr gefunden.“

Lang hielt der Fahrrad-Hype in Dallgow jedoch nicht an. „Nach dem ersten Weltkrieg änderte sich alles und so ging es auch mit dem Radfahrverein schon wieder zu Ende“, sagt Janssen.

Ein Ur-Urenkel des Gründers fährt weiter Rad

Ein wenig lebt der Gedanke des Vereins aber auch heute noch weiter. So fährt Michael Hohaus mit dem Rennrad seines Ur-Urgroßvaters Paul Beatz durch das Havelland. „ Beatz war Pächter der Heeresbäckerei und eines der elf Gründungsmitglieder“, weiß Janssen.

Christoph Janssen arbeitete bis 2017 als Geologe im Geoforschungszentrum in Potsdam und beschäftigt sich nun mit historischen Themen in und um Dallgow. „Meine Frau ist ebenfalls eine Ur-Urenkelin von Paul Beatz und so bin ich eher zufällig auf die Geschichte des Radfahrvereins gestoßen.“ Für Strecken innerhalb Dallgows nutzt auch Janssen heute vorwiegend das Rad, ganz wie vor 100 Jahren.

Von Danilo Hafer