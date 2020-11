Wahlergebnis amtlich bestätigt: Sven Richter will im Januar ins Dallgower Rathaus einziehen

Dallgow-Döberitz

Es hatte kurz etwas von einem US-amerikanischen Moment, als der neu gewählte Dallgower Bürgermeister Sven Richter ( CDU) am Montagvormittag ins Rathaus wollte. Die Tür war wegen der Corona-Einschränkungen verschlossen, das Klingeln wurde nicht erhört. Wird hier dem Neuen die Amtsübernahme verweigert? Natürlich nicht. Beim zweiten Versucht, öffnete sich die Tür und Richter wurde freundlich begrüßt.

Richter holte 54,9 Prozent der Stimmen

Der 48-Jährige setzte sich in der Stichwahl am Sonntagabend gegen Mitbewerber Harald Wunderlich (FWG) durch. 54,9 Prozent der Wähler stimmten für den CDU-Mann. „Ich bin mit diesem Ergebnis wirklich zufrieden. Mit Harald Wunderlich musste ich in der Stichwahl gegen den härtesten Brocken im Feld der Bürgermeisterkandidaten antreten“, zieht Richter am Montag ein Fazit.

Den Sieg hatte er in der Nacht ausgiebig mit seiner Familie gefeiert, bis in den frühen Morgen. „Aber ich fühle mich heute sehr gut. Ich habe heute noch einen freien Tag, um die nächsten Schritte zu besprechen, aber morgen sitze ich dann erstmal wieder ganz normal im Büro“, so Richter. Der Dallgower arbeitet bei der Berliner Polizei, kümmert sich um Betrugstaten.

Mehr als die Hälfte der Wähler stimmten für Richter ab. Diejenigen, die Wunderlich ihre Stimme gaben, möchte Sven Richter künftig mit guter Arbeit überzeugen. „Ich setze dabei stark auf Transparenz und Kommunikation. Wenn man rechtzeitig mit den Menschen ins Gespräch kommt, kann man einige Probleme sicher besänftigen“, sagt er. Gegenseitiger Austausch sei ein zentrales Merkmal seiner politischen Arbeit. Seit 2008 ist Sven Richter Mitglied der Dallgower Gemeindevertretung. Als Bürgermeister müsse er nun eine neue Rolle übernehmen und insbesondere die Verwaltung im Blick haben.

Richter lebt seit 2004 in Dallgow

In den kommenden Wochen bleibt das Dallgower Rathaus dennoch erst einmal führungslos. „Ich möchte meinen jetzigen Job sauber übergeben und strebe an, das Bürgermeisteramt im Januar voll anzutreten“, so Richter. Bis dahin wird er sich weiter auf seine neue Aufgabe vorbereiten. Sven Richter lebt seit 2004 mit seiner Familie in Dallgow-Döberitz. Er ist verheiratet und hat einen 25 Jahre alten Sohn. 2012 trat er in die CDU ein. Neben der Dallgower Gemeindevertretung ist Richter Mitglied im Kreistag.

Auch für den Unterlegenen Harald Wunderlich dreht sich die Welt weiter. Er sieht vor allem das Positive an der Wahl. „Wir sind als Freie Wählergemeinschaft im Wahlkampf noch einmal richtig zusammengerückt, dabei sind neue Ideen entstanden. Ich hoffe, dass wir uns davon viel für die weitere Arbeit erhalten können“, so Wunderlich. Er wünscht sich aber auch, dass künftig eine jüngere Generation in der politischen Arbeit Verantwortung übernimmt. „Ich werde sicher nicht für amerikanische Verhältnisse sorgen und in acht Jahren nochmal antreten“, so der 64-Jährige.

Wahlausschuss bestätigt Gewinner

Die letzte offizielle Hürde auf dem Weg zum neuen hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde meisterte Sven Richter am Montag auch noch. Um 17 Uhr kam der Wahlausschuss im Rathaus zusammen und bestätigte die Wahlergebnisse ohne Einwände.

