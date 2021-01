Was die Insolvenz für die Hussel-Filiale in Dallgow-Döberitz bedeutet

Dallgow-Döberitz

Es kam nicht aus heiterem Himmel – die Arko GmbH aus Wahlstedt ( Schleswig-Holstein) und damit auch der Süßwarenhändler Hussel hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Dies betrifft auch das Havelland. Im Einkaufszentrum Havelpark in Dallgow-Döberitz lieben es Kunden bei einem Bummel entlang der Geschäfte auch in der Hussel-Filiale vorbeizuschauen und sich hin und wieder mal für einen erfolgreichen Einkaufstag zu belohnen. Die Corona-Krise hat nun am Markt ein weiteres Opfer gefunden.

Laut Marketing-Leiterin Susanne Bodmann von der Arko GmbH, zu der Hussel seit 2018 gehört, läuft der Geschäftsbetrieb trotz Insolvenz wie gewohnt weiter. Auch die vier Mitarbeiter im Havelpark arbeiten wie bisher – das Geschäft ist von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. So ist es im Filialfinder auf der Internetplattform von Arko nachzulesen. „Das wird von uns zeitnah immer aktualisiert“, sagt Susanne Bodmann. Die Gehälter der vier Mitarbeiter werden in vollem Umfang für drei Monate aus dem Insolvenzgeld bezahlt. „Das ist abgesichert.“

Kunden sind verunsichert

Anders als im Frühjahrslockdown habe das Unternehmen seit November keine Schließungsanordnung umsetzen müssen, weshalb der Verkauf ähnlich wie im Lebensmittelhandel weiterlaufen könne.

„Viele Kunden bleiben trotzdem zu Hause, weil sie einfach verunsichert sind“, sagt die Arko-Marketing-Leiterin. Das Weihnachtsgeschäft habe vom Umsatz her nicht das gebracht, was das Unternehmen erwartet hatte, deshalb musste jetzt nach einem schwierigen Jahr die Notbremse gezogen werden.

Was Insolvenz in Eigenverwaltung bedeutet

Bei der Arko-Insolvenz handelt es sich jedoch nicht um ein normales Verfahren, weshalb Mitarbeiter und Kunden die Hoffnung haben können, dass das Unternehmen die Krise glimpflich übersteht. Bei der Insolvenz in Eigenverwaltung verfügt nicht ein eigens bestellter Insolvenzverwalter über das Vermögen des Unternehmens, sondern die Firma selbst. Lediglich ein vom Insolvenzgericht ausgesuchter Sachwalter überwacht die Geschäfte.

Diese Art der Insolvenz kann beantragt werden, wenn ein Unternehmen angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Lage zahlungsunfähig zu werden droht, aber nicht zahlungsunfähig ist. Die angestrebte Sanierung muss gewisse Erfolgsaussichten haben. Zudem müssen Geschäftspartner ihr Vertrauen in die Insolvenzstrategie aussprechen.

Es steht viel auf dem Spiel

Zu Arko gehört neben Hussel auch Eilles. Alle drei Anbieter von Genussmitteln sind vereint in der Dachgesellschaft der Deutschen Confiserie Holding (DCH). Das Unternehmen entstand 2019, um eben die Marken Arko, Eilles und Hussel in einer übergeordneten Struktur zusammenzuführen. Es ist auf Süßwaren, Kaffee und Tee spezialisiert und betreibt bundesweit rund 300 eigene Filialen sowie weitere Filialen und Franchisebetriebe in Österreich und Tschechien.

Dazu kommen rund 4000 Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel und in Bäckereien. Die Unternehmensgruppe beschäftigt alles in allem rund 1600 Mitarbeiter und erreichte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 140 Millionen Euro.

Von Andreas Fröhlich