Werkschau: Rüdiger Wichmann zeigt Skulpturen im Dallgower Rathaus

Dallgow-Döberitz

„Ich habe immer gerne mit Materialien experimentiert, angefangen bei Ton, über Wachs, Stein bis hin zu Knochen“, erzählt Rüdiger Wichmann. In der kommenden Woche eröffnet im Rathaus von Dallgow-Döberitz eine Werkschau des 73-jährigen Bildhauers, die einen Einblick in mehr als 40 Jahre künstlerischen Schaffens gibt.

Zu sehen sind frühe Werke, wie etwa die Plastik eines Windhundes aus dem Jahr 1987, aber auch neuere Werke, wie die Biber-Skulptur, die Wichmann anlässlich der Landesgartenschau in Rathenow 2006 gestaltete.

Anzeige

Erste Ausstellung im Heimatort

Für den in Dallgow geborenen Künstler ist es die erste Ausstellung in seinem Heimatort. Zuvor waren Wichmanns Arbeiten schon in Potsdam, Leipzig, Neuruppin und anderen Orten zu sehen.

Ursprünglich hat Rüdiger Wichmann Verfahrenstechnik studiert. 1973 entstanden die ersten Arbeiten in Holz. Fünf Jahre später wurde er Teil der Förderklasse von Werner Rosenthal. „Dort haben wir uns erstmal zeichnerisch den Objekten genähert. Wir haben mit den Dingen begonnen, die man sieht“, erzählt er. Einige Skizzen von körperlichen Darstellungen aus dieser Zeit sind ebenfalls im Rathaus zu sehen.

Einige Skulpturen werden im Innenhof des Rathauses gezeigt. Quelle: Danilo Hafer

Elf Jahre war Rüdiger Wichmann Teil der Förderklasse, bis 1986. „Neben der künstlerischen Arbeit ging es auch darum, uns darauf vorzubereiten, Kindern und Erwachsenen die Kunst näher zu bringen“, erzählt Wichmann. Doch dann kam die Wiedervereinigung.

Aufträge für Denkmalschutz und Privatkunden

Nach der Wende ließ Rüdiger Wichmann seine künstlerische Tätigkeit zunächst ruhen. „Um das Jahr 2000 lernte ich dann den Kunstgießer Wolfgang Gregor aus Landin kennen, der fortan viele meiner Werke gegossen hat“, so Wichmann. Mit ihm arbeitete der Dallgower auch an Aufträgen für den Denkmalschutz, modellierte Kapitelle, Anker oder auch fehlende Teile von historischen Skulpturen.

>>>Lesen Sie auch: Kein Tag ohne Kunst: Fred Schostek von Kleist stellt im Dallgower Rathaus aus

Seine Passion fürs Gestalten hatte Rüdiger Wichmann schon als Kind entdeckt. „Damals habe ich ein Taschenmesser gefunden und einfach angefangen, aus einem Stück Holz etwas zu schnitzen“, erinnert sich Wichmann. Als er nach dem Studium wieder nach Dallgow zog und auf die kahlen Wände seiner Wohnung blickte, begann er eine Maske zu erarbeiten. Das war der Anfang seiner künstlerischen Laufbahn.

Für einen Privatkunden gestaltete Rüdiger Wichmann ein Wildschwein. Quelle: Danilo Hafer

Im Laufe der Jahre hat Wichmann immer wieder Auftragsarbeiten für Privatkunden angefertigt, die mit einer ganz bestimmten Idee zu ihm kamen. Er gestaltete eine Gruppe rund um einen Fischreiher ebenso wie ein Wildschwein. „Alles beginnt mit einer Skizze und einem kleinen Wachsmodell, bevor die Figur in Bronze gegossen wird“, erklärt Wichmann. In der Werkschau im Rathaus ist aber auch eine ganz persönliche Arbeit zu sehen – eine Büste, die Wichmanns Vater zeigt.

Erinnerung an den Vater

„Die habe ich 1984 gestaltet, kurz vor dessen Tod“, erzählt Wichmann. Mundwinkel und Augenlider hängen nach unten, und dennoch hat der Vater des Künstlers einen freundlichen Gesichtsausdruck. Der Büste aus Stuckgips hat Rüdiger Wichmann eine Mütze aufgesetzt. „So ist mein Vater immer durch Dallgow gelaufen“, erzählt er.

Die Werkschau kann ab kommenden Dienstag immer dienstags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr im Rathaus, Wilmsstraße 41, besichtigt werden. Die Ausstellung läuft bis zum 19. Dezember.

>>>Lesen Sie auch: Manfred Kussmann stellt im Rathaus aus

Von Danilo Hafer